  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2019 16:50

《盤後部署》人權法案影響已大致消化，港股短期急跌機會不大

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚（２８日）美股休市，中美貿易談判未有最新進展，港股
缺乏利好消息支持，低開１８８點報２６７０５點，即失守多條平均線，包括１００天線（約
２６７６１點）及１０天線（約２６７８３點），並已經是全日最高點，其後跌勢喘急，大市氣
氛急轉直下，再失守５０天線（約２６６３２點）。
　　重磅股普遍跌逾２％，藥股受負面消息影響急瀉，拖累港股午後跌幅擴大，最低曾見
２６３０８點，跌５８５點。最終，港股收報２６３４６點，跌５４７點或跌２﹒０３％，主板
成交８９４﹒６４億元，較上日增加１７％。
　　國企指數報１０３０１，跌２６０點或跌２﹒４６％。
　　Ａ股同樣下跌，上證指數報２８７１，跌１７點或跌０﹒６１％，深成指報９５８２，跌
３９點或跌０﹒４２％，兩市成交３４１５﹒５５億元人民幣。
　　
＊基於在港利益，華府未必切實執行人權法案＊

　　今日中美貿易談判及本地未有重大利淡消息，但美國總統特朗普日前簽署《香港人權與民主
法案》的消息繼續發酵。雖然短期影響兩國貿談氣氛，但有分析指，礙於自身利益，美國未必會
貿然撤銷香港的特別關稅區地位。根據美國國務院的網頁顯示，超過１３００間美國公司在港營
運，其中有３００間的亞洲總部就設在香港，幾乎所有美國主要的金融企業都有在香港設立分公
司。在貿易方面，去年美國最大貿易順差的地區就是香港，達３１１億美元。如此緊密的貿易與
金融關係，會令美國更難切實落實法案。
　　對中國而言，香港為非常重要吸引外資的地區，亦可以減少其因自身市場未夠開放，而損失
接觸全球金融資產市場的機會。不過，外資選擇在港落腳，是基於對香港制度的信任，以及藉此
打開龐大的中國市場。短期未有其他城市可以取代香港此獨特地位，加上短期達成貿易協議亦有
助改善下行的國內經濟，料中國未必在短期內推出大規模的反制措施。

＊港股短期反彈幅度有限，２６２００見支持＊

　　港股連續兩日走低，而且今日全日急瀉，料人權法案對中美關係的負面影響已大致消化。由
保歷加通道來看，目前恆指逐漸由中軸向通道底部下移，而且目前通道底部未見明顯擴大，預料
短期港股再大跌機會不大。不過，由於目前１４天ＲＳＩ已經回落至５０以下水平（約４２水平
），ＭＡＣＤ熊差亦略為擴大，而且今日成交回升至近９００億元，預料短期反彈幅度有限，短
線在２６２００點至２６８００點之間窄幅上落。（ｙｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道29/11/2019
【嚟緊炒D乜】中國聯塑破頂後續回吐 趁低8元水平中線吸納
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】借稅貸留意3大事項 專家教路要比較實際年利率
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】稅貸息口低交稅外可作其他用途？專家籲留意信貸風險
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】低過2厘解決「稅月」煩惱 邊間銀行做得到？
FOCUS29/11/2019
【FOCUS】零售業慘豬豬 擁抱轉型遠勝關鋪裁員
生財有道29/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活23元水平可吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金