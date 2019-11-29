《盤後部署》人權法案影響已大致消化，港股短期急跌機會不大

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚（２８日）美股休市，中美貿易談判未有最新進展，港股

缺乏利好消息支持，低開１８８點報２６７０５點，即失守多條平均線，包括１００天線（約

２６７６１點）及１０天線（約２６７８３點），並已經是全日最高點，其後跌勢喘急，大市氣

氛急轉直下，再失守５０天線（約２６６３２點）。

重磅股普遍跌逾２％，藥股受負面消息影響急瀉，拖累港股午後跌幅擴大，最低曾見

２６３０８點，跌５８５點。最終，港股收報２６３４６點，跌５４７點或跌２﹒０３％，主板

成交８９４﹒６４億元，較上日增加１７％。

國企指數報１０３０１，跌２６０點或跌２﹒４６％。

Ａ股同樣下跌，上證指數報２８７１，跌１７點或跌０﹒６１％，深成指報９５８２，跌

３９點或跌０﹒４２％，兩市成交３４１５﹒５５億元人民幣。



＊基於在港利益，華府未必切實執行人權法案＊



今日中美貿易談判及本地未有重大利淡消息，但美國總統特朗普日前簽署《香港人權與民主

法案》的消息繼續發酵。雖然短期影響兩國貿談氣氛，但有分析指，礙於自身利益，美國未必會

貿然撤銷香港的特別關稅區地位。根據美國國務院的網頁顯示，超過１３００間美國公司在港營

運，其中有３００間的亞洲總部就設在香港，幾乎所有美國主要的金融企業都有在香港設立分公

司。在貿易方面，去年美國最大貿易順差的地區就是香港，達３１１億美元。如此緊密的貿易與

金融關係，會令美國更難切實落實法案。

對中國而言，香港為非常重要吸引外資的地區，亦可以減少其因自身市場未夠開放，而損失

接觸全球金融資產市場的機會。不過，外資選擇在港落腳，是基於對香港制度的信任，以及藉此

打開龐大的中國市場。短期未有其他城市可以取代香港此獨特地位，加上短期達成貿易協議亦有

助改善下行的國內經濟，料中國未必在短期內推出大規模的反制措施。



＊港股短期反彈幅度有限，２６２００見支持＊



港股連續兩日走低，而且今日全日急瀉，料人權法案對中美關係的負面影響已大致消化。由

保歷加通道來看，目前恆指逐漸由中軸向通道底部下移，而且目前通道底部未見明顯擴大，預料

短期港股再大跌機會不大。不過，由於目前１４天ＲＳＩ已經回落至５０以下水平（約４２水平

），ＭＡＣＤ熊差亦略為擴大，而且今日成交回升至近９００億元，預料短期反彈幅度有限，短

線在２６２００點至２６８００點之間窄幅上落。（ｙｋ）

