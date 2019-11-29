【朝鮮局勢】北韓昨發射兩枚短程彈道導彈，金正恩表示非常滿意

《經濟通通訊社２９日專訊》北韓昨日發射兩枚短程彈道導彈，領導人金正恩指導今次超大

型多管火箭發射器的試射，並表示非常滿意。

日本防衛大臣河野太郎表示，導彈發射自北韓東海岸，飛行距離約為３８０公里，飛行高度

約１００公里，這似乎是繼此前三次試射之後，北韓對其超大型多管火箭發射器進行的的最新一

次試射。

此前北韓要求美國總統特朗普在年底前作出讓步，否則將會退出核談判。南韓的前北韓國際

核裁軍談判最高特使千英宇表示，金正恩認為自己能左右特朗普明年連任的機會，從而主宰協議

條款的談判。（ｍｎ）

