《台股攻略－馮偉明》美股休市台股失守１１５００點

《台股攻略》美股因感恩節休市，加上中美貿易談判再添變數，台股今日（２９日）高開後

有回吐，指數跌穿１１５００點，收１１４８９﹒５７點，跌１２７﹒５１點，成交金額為新台

幣１１９３億元。

電子三雄中，大立光及鴻海由升轉跌，大立光跌穿５日線，收新台幣４４３５元，跌幅超過

１％；鴻海亦跌破新台幣９０元關卡，收新台幣８８﹒５元，跌幅為１﹒４５％；台積電震盪走

低，收新台幣３０５元，跌幅為１﹒４５％。ＩＣ股則表現較佳，新唐斥資２﹒５億美元現金收

購Ｐａｎａｓｏｎｉｃ旗下半導體事業ＰＳＣＳ，股價一度大升超過７％，創近１個多月來新高

，終場升勢回順至１﹒８％，而茂達、力旺、閎康、鑫創及致新等亦同步收高。

美國總統簽署《香港人權與民主法案》，令中美談判再陷僵局，大市面臨修正壓力，台股雖

維持高位徘徊格局，但受政治消息影響，預料將面對挑戰能否守住１１５００點關卡。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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