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即市新聞

29/11/2019 17:29

《台股攻略－馮偉明》美股休市台股失守１１５００點

　　《台股攻略》美股因感恩節休市，加上中美貿易談判再添變數，台股今日（２９日）高開後
有回吐，指數跌穿１１５００點，收１１４８９﹒５７點，跌１２７﹒５１點，成交金額為新台
幣１１９３億元。
　　電子三雄中，大立光及鴻海由升轉跌，大立光跌穿５日線，收新台幣４４３５元，跌幅超過
１％；鴻海亦跌破新台幣９０元關卡，收新台幣８８﹒５元，跌幅為１﹒４５％；台積電震盪走
低，收新台幣３０５元，跌幅為１﹒４５％。ＩＣ股則表現較佳，新唐斥資２﹒５億美元現金收
購Ｐａｎａｓｏｎｉｃ旗下半導體事業ＰＳＣＳ，股價一度大升超過７％，創近１個多月來新高
，終場升勢回順至１﹒８％，而茂達、力旺、閎康、鑫創及致新等亦同步收高。
　　美國總統簽署《香港人權與民主法案》，令中美談判再陷僵局，大市面臨修正壓力，台股雖
維持高位徘徊格局，但受政治消息影響，預料將面對挑戰能否守住１１５００點關卡。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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