【月結－波瀾不斷】港股反覆月跌５６０點，中美貿談變數延續下月

《經濟通通訊社記者余嘉欣、張澤慧及徐曉瑩２９日報道》港股１１月走勢由中美貿易談判

消息主導，曾帶動恆指高見三個月高位；不過本地政局惡化，拖累港股急回。分析師指出，市場

關注中美兩國協議具體內容及關稅議題，若１２月未有最新突破，大市甚或會回落至２６０００

點，而上線受制於２８０００點，



＊港股本月在２６２０３至２７９００點波動＊



月初有消息指中美兩國已就首階段協議達成共識，並有傳美方同意逐步取消中國商品關稅，

造就港股六連升，高見２７９００點，創逾三個月高位。第二周，中美貿談再有變數，美國總統

特朗普指，從未同意取消關稅，加上本地政治局勢惡化，示威者連日堵路，並發動「全港三罷」

運動。在雙重打擊下，港股全周暴跌逾１３００點，見全月最低點２６２０３點。

第三周本地示威活動略為緩和，但貿談協議簽署日期仍未敲定，加上美國國會通過《香港人

權與民主法案》，憂影響貿談進展，大市觀望氣氛濃厚。惟投資者冀望人行放水，港股全周靠穩

。本周日（２４日）區議會順利進行，社會緊張氣氛改善，以及本周有今年最大型新股阿里巴巴

（０９９８８）上市，刺激港股成交，但港股今日為月結日則見急劇回吐，蒸發全周升幅。

總結港股十一月先升後回，走勢波動，全月累跌５９０點或２﹒０８％，高低波幅達

１６９６點，最高見２７９００點，最低見２６２０３點。

國指整個月份在１０２８２至１０９６０之間波動，最終收報１０３０１點，全月跌２３１

點或２﹒２％。



＊黃偉豪：貿議左右大市，下月走勢料如本月＊



中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，港股１１月走勢偏悶，雖然ＭＳＣＩ

展開第三階段擴容，惟港股成交未見明顯提振。展望１２月份，美國原定於１２月１５日向中國

貨品開徵新關稅，他認為，目前市場比較關注協議的內容，若內容只涉及表面的關稅問題，對大

市刺激不大，唯有出現較預期多的內容，例如涉及知識產權等，大市才會有較大升浪。

特朗普日前簽署《香港人權及民主法案》，中方提出嚴正交涉。大華繼顯（香港）策略師葉

國邦對《經濟通通訊社》表示，中美貿談核心分歧在於會否撤回關稅，而非法案生效後的影響，

因為美國總統只會把香港當作談判籌碼。不過，他對於貿談形勢表示樂觀，認為美國或會在額外

加徵的關稅上作出讓步。

另外，人行本月分別下調中期借貸便利（ＭＬＦ）利率和貸款市場報價利率（ＬＰＲ）各５

個基點。不過，黃偉豪認為，年底會否降息仍視乎１２月初公布的經濟數據，不過即使減息，力

度亦會相對溫和。他又指，預料１２月港股表現與上月相似，在２６０００點至２８０００點間

窄幅上落。



＊葉國邦：內地或借助調高債務限額刺激經濟＊



葉國邦則認為，內地很大機會「放水」，焦點落在１２月舉行的中央經濟工作會議，因為最

新的內地數據顯示，「三頭馬車」（即工業、投資、消費）表現均略差，中央或會循貨幣政策及

基建融資兩個方向推出刺激措施，如「降準」及下調ＭＬＦ利率，以減輕企業的借貸成本；但考

慮到金融風險會進一步上升，「放水」規模不會太大。其次，他預計，內地１２月或會公布

２０２０年專項債務額度的限額，樂觀預測可按年增加六成。



＊本地社會因素料大致消化，港股今年已見底＊



至於本地政局發展，葉國邦認為，未來雖難免再出現突發衝突，但相關負面因素已在股市上

反映，而且以市值去計算，內地公司佔恆指三分之二市值，故受影響而出現調整的幅度不會太大

，但仍然是短期限制大市大幅反彈的一個障礙。他總結，１２月份港股主要由中美談判消息主導

，若美國拒絕撒銷關稅，恆指將回落至接近２６０００點；若未有其他突破性進展，港股會受制

今個月高位即２７９００點。

