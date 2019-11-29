【月結－波瀾不斷】新經濟股不宜高追，內房股現價可吸納

《經濟通通訊社記者余嘉欣、張澤慧及徐曉瑩２９日報道》美團點評（０３６９０）績後榮

升「紅底股」（股價１００元），加上股王阿里巴巴（０９９８８）上市，新經濟股熱潮持續。

不過，分析師提醒，不能單靠一季業績斷定其業務是否上軌道，部分營運未成熟的公司股價恐大

幅上落。另外，「金九銀十」過去，內房板塊在１１月份走勢仍然標青，分析認為若第四季數據

維持理想，股價升勢仍可延續。



＊葉國邦：阿里基本面最好值得持有＊



大華繼顯（香港）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》表示，對於新經濟股持較審慎的看法，

因為即使上市公司上季扭虧為盈，仍要多觀察一至兩季表現，才可確認是否上軌道。對於較大型

或已營運成熟的公司來說，增長能見度及方向會較正面，故在今輪升浪中表現較好。當中，他最

看好阿里巴巴，因為本身業務佳，而且近年收購積極，令業務變得更多元化，長遠盈利增長仍可

持續，股份值得持有。

平安好醫生（０１８３３）主力線上醫療平台，他認為需要進一步觀察其業務前景，因為網

上看診服務等仍屬於拓展中的階段，公司方向及營運仍未清晰和成熟，故當市場對其盈利預測有

憧憬時，股價便會大幅上落。



＊黃偉豪：美團回落至廿天線再吸納＊



中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，阿里巴巴在港上市可帶動整體新經濟

股上揚，其中焦點之一的美團點評已連續兩季錄得盈利，而且業務方面亦從單一的外賣，擴展至

到店、酒店及旅遊業務，相信未來增長會加快。不過，現階段他不建議高追美團，建議待股價回

調到廿天線（約９６元）再吸納，中長線上望１１８元至１２０元。

至於另一科技巨頭騰訊（００７００），他認為，騰訊較其他新經濟股表現落後，因其收入

增長放緩，主要盈利貢獻來源的遊戲業務亦受制於國家政策。相反，他較看好近日走勢偏弱的平

安好醫生，稱其作為互聯網醫療的前端，發展空間大且競爭小，因為國家尚未在相關行業進行監

管，而且背後有內險龍頭平保（０２３１８）支持。不過由於近期股價已超前表現，他相信短線

難有突破，宜作中線部署。



＊葉國邦﹕憧憬降ＬＰＲ，收集融創＊



近月人民幣回升，內房股普遍向上。黃偉豪認為，另一原因是市場對於內房次季表現看得保

守，所以當九月、十月的銷售數據出爐且勝預期時，股價自然被抬高。他指出，若內房的第四季

數據仍能維持理想，股份升勢可以延續。但他亦提醒，人民幣走勢隨著中美關係波動，若人幣再

度走弱，對內房股價會造成拉扯。

除了銷售表現外，葉國邦指出，內房板塊需要留意其負債情況，因為其債務佔比一般較重。

不過，他提到，若內地有政策扶助如下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），會有利整個板塊尤其是

債務較重的內房股，因為ＬＰＲ與內地房貸利率掛鈎。他最看好融創中國（０１９１８）及旭輝

（００８８４）的長遠前景，建議可於現價收集，前者待股價突破４０元後加注，目標重上

４４﹒８元水平。



＊食品股估值高難炒，留意旅遊類股＊



踏入１２月將是聖誕假期，再加上農曆新年提早至明年１月，促進國內消費。不過，黃偉豪

認為，傳統內需股食品股難炒１２月份節日銷售因素，因為每年該時節的消費水平相若，銷售數

據料驚喜不大，故對食品股持中性看法；再加上，食品股現時估值偏高，累積升幅已不少，難有

向上突破。

葉國邦亦認為，內需股對節目敏感度不及以往高，而且內地年內已推出針對內需的政策，如

減稅降費及挽救失業率等，故農曆新年前政策上未必著眼於該板塊。相反，他建議關注線上旅遊

消費類股份，因為今年農曆新年較往年提早至１月份，而根據今年十一黃金周的經驗，這類公司

的線上售票表現理想。

相比起美團點評，他較為推薦同程藝龍（００７８０），因其業績佳，旗下黃金周酒店銷售

業務有六成增長。他相信，農曆新年假期的因素對同程藝龍的訂票和套票銷售有催化作用。他建

議，可於現價至１２﹒５元分段收集該股，有望先挑戰１４元的技術阻力，中線目標價為１８元

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