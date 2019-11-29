【月結－波瀾不斷】表列１２月份重要政經事項

《經濟通通訊社２９日專訊》表列１２月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

香港

２日 －零售業銷售額 （１０月）

４日 －製造業ＰＭＩ （１１月）

１３日 －渣甸山大坑道住宅地截標

２４日 －平安夜，港股半日市

２５－２６日 －聖誕節，港股休市，滬深港通南向暫停

３１日 －新年前夕，港股半日市



中國大陸

２日 －財新製造業ＰＭＩ （１１月）

４日 －財新服務業ＰＭＩ （１１月）

１０日 －居民消費價格指數（ＣＰＩ） （１１月）

－生產者物價指數（ＰＰＩ） （１１月）

１６日 －固定資產投資 （１１月）

－工業生產指數 （１１月）

２０日 －人行公布貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

２４日 －滬深港通北向暫停

３１日 －官方製造業及服務業ＰＭＩ （１２月）



外圍

２日 －美國Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值 （１１月）

－美國ＩＳＭ製造業ＰＭＩ （１１月）

３日 －歐元區生產者物價指數（ＰＰＩ） （１０月）

－澳洲央行議息

４日 －美國ＡＤＰ就業人數 （１１月）

－美國Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ （１１月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ （１１月）

－歐元區服務業ＰＭＩ （１１月）

－加拿大央行議息

５日 －歐元區國內生產總值ＧＤＰ （第三季）

－美國工廠訂單 （１０月）

－油組（ＯＰＥＣ）成員國會議

６日 －美國非農就業人數 （１１月）

－美國失業率 （１１月）

１１日 －ＥＩＡ短期能源展望報告 （１１月）

－美國核心消費價格指數（ＣＰＩ） （１１月）

１０－１１日 －美國聯儲局議息（本港時間１２日凌晨公布結果）

１２日 －美國生產者物價指數（ＰＰＩ） （１１月）

－歐洲央行公布利率決議 （１２月）

－英國大選

１６日 －歐元區製造業ＰＭＩ （１２月）

－美國Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ （１２月）

－美國製造業ＰＭＩ （１２月）

１８－１９日 －日本央行議息

１９日 －英倫銀行議息

２３日 －美國新屋銷售 （１１月）

２４日 －平安夜，美股及英國、法國、德國股市提前休市

２５日 －聖誕節，美股休市，英國、法國、德國股市休市

２６日 －聖誕節翌日，英國、法國、德國股市休市

３１日 －日本假期息休市

－英國、法國股市提前休市，德國股市休市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｚ）

