內銀及藥股急挫大市跌幅擴大，恒指現跌５１６點報２６３７６點

《經濟通通訊社２９日專訊》期結日後港股隨即回吐，其中藥股領跌大市，內地新版醫保目

錄出爐，共涉及１５０個品種，其中９７個品種平均降價幅度約５１﹒２％，石藥

（０１０９３）跌逾一成一為目前最差藍籌；另外，大行大和調低交行（０３３２８）目標價，

消息令內銀股普遍下降。港股今早低開１８８點後跌幅再度擴大，失守十天線（２６８１８點）

、百天線（２６７６４點）及五十天線（２６６３３點），盤中低見２６３６５點，現時，恆生

指數報２６３７６點，跌５１６點或跌１﹒９２％，主板成交３９４﹒１１億元。國企指數報

１０３１４點，跌２４７點或跌２﹒３４％。

上證綜合指數報２８７３點，跌１５點或跌０﹒５５％，成交７４５﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報９５４８點，跌７３點或跌０﹒７６％，成交１０９４﹒６５億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒０２％，報５８﹒２元；港交所

（００３８８）跌０﹒９６％，報２４８元；騰訊（００７００）跌２﹒１９％，報３３０﹒６

元；中移動（００９４１）跌１﹒９９％，報５９﹒１元；友邦（０１２９９）跌１﹒９３％，

報７８﹒６５元。



十大跌幅恆指成分股股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） １７﹒５６元 跌１１﹒０４％

中生製藥（０１１７７） １０﹒２０元 跌３﹒９５％

恆安國際（０１０４４） ５１﹒１５元 跌３﹒３１％

萬洲國際（００２８８） ８﹒０３元 跌３﹒０２％

吉利汽車（００１７５） １４﹒６８元 跌２﹒６５％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒８５元 跌２﹒７７％

中國聯通（００７６２） ６﹒７１元 跌２﹒７５％

碧桂園 （０２００７） １０﹒９４元 跌２﹒６７％

中海油 （００８８３） １１﹒４４元 跌２﹒５６％

舜宇光學（０２３８２） １２８﹒３０元 跌２﹒５１％

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（ｕｌ）

