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即市新聞

29/11/2019 09:50

《異動股》阿里巴巴先破頂後倒跌一度穿２００元關，最新軟約１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》期結後港股急回吐，阿里巴巴（０９９８８）盤中一度破頂目
２０４﹒８元，之後急回吐，曾穿２００元關，低見１９９﹒２元，最新報２０２﹒４元跌
０﹒７８％，交約７５３萬股，涉資１５﹒２１億元。
　　現時，恆生指數報２６４８１，跌４１２點或跌１﹒５３％，主板成交１３５﹒８５億元。
國企指數報１０３８４，跌１﹒６８％或跌１７７點。
　　即月期指新報２６４９５，跌３７３點，高水１４點。即月國指期貨報１０３９７，跌
１５８點，高水１３點。
　　上證綜合指數報２８８０，跌９點或跌０﹒３２％，成交２２８﹒０３億元人民幣。深證成
份指數報９５９２，跌２９點或跌０﹒３１％，成交３４５﹒９０億元人民幣。
　　　
　　表列部分新經濟股股價表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２０２﹒４００元　　　跌０﹒７８４％
　　眾安在線（０６０６０）　　　　２７﹒１５０元　　　跌１﹒８０８％
　　美團點評（０３６９０）　　　１０４﹒６００元　　　跌１﹒７８４％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　　　１﹒８００元　　　跌１﹒０９９％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　５２﹒３５０元　　　跌０﹒７５８％
　　小米集團（０１８１０）　　　　　８﹒７８０元　　　跌１﹒２３７％
　　美圖公司（０１３５７）　　　　　１﹒４５０元　　　升０﹒６９４％
　　閱文集團（００７７２）　　　　３０﹒２００元　　　無升跌
　　騰訊控股（００７００）　　　３３２﹒８００元　　　跌１﹒５３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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