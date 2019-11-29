《異動股》阿里巴巴先破頂後倒跌一度穿２００元關，最新軟約１％

《經濟通通訊社２９日專訊》期結後港股急回吐，阿里巴巴（０９９８８）盤中一度破頂目

２０４﹒８元，之後急回吐，曾穿２００元關，低見１９９﹒２元，最新報２０２﹒４元跌

０﹒７８％，交約７５３萬股，涉資１５﹒２１億元。

現時，恆生指數報２６４８１，跌４１２點或跌１﹒５３％，主板成交１３５﹒８５億元。

國企指數報１０３８４，跌１﹒６８％或跌１７７點。

即月期指新報２６４９５，跌３７３點，高水１４點。即月國指期貨報１０３９７，跌

１５８點，高水１３點。

上證綜合指數報２８８０，跌９點或跌０﹒３２％，成交２２８﹒０３億元人民幣。深證成

份指數報９５９２，跌２９點或跌０﹒３１％，成交３４５﹒９０億元人民幣。



表列部分新經濟股股價表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２０２﹒４００元 跌０﹒７８４％

眾安在線（０６０６０） ２７﹒１５０元 跌１﹒８０８％

美團點評（０３６９０） １０４﹒６００元 跌１﹒７８４％

易鑫集團（０２８５８） １﹒８００元 跌１﹒０９９％

平安好醫生（０１８３３） ５２﹒３５０元 跌０﹒７５８％

小米集團（０１８１０） ８﹒７８０元 跌１﹒２３７％

美圖公司（０１３５７） １﹒４５０元 升０﹒６９４％

閱文集團（００７７２） ３０﹒２００元 無升跌

騰訊控股（００７００） ３３２﹒８００元 跌１﹒５３８％

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（ｅｃ）

