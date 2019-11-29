《異動股》石藥（１０９３）急跌８％，瑞銀淨被動沽出逾四千萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》石藥集團（０１０９３）現價跌８％，報１８﹒１６元；成交

約４５０４萬股，涉資８﹒２２億元。盤中低見１７﹒９元。

內地新版醫保目錄出爐，共涉及１５０個品種，其中新增加談判品種１１９個，續約談判品

種３１個。其中９７個品種平均降價幅度約５１﹒２％，基本與前三輪降幅持平。消息引發藥品

股下挫，資金流向方面，截至１０：１０ａｍ，散戶主動買入佔資金流向３２％，主動沽出佔

３１％；大戶主動買入佔資金流向１４％，主動沽出佔２３％。資金淨沽出５９９７﹒８６萬元

。

券商盤路方面，瑞銀今早淨沽出（被動買賣．下同）４２７８﹒２萬元；花旗淨沽出

２６３０﹒３萬元；摩通淨沽出１０９２﹒２萬元；為「滬股通」服務的中國投資信息淨沽出

２２８９﹒９萬元。

另外，為「深股通」服務的中國創盈市場服務淨買入６１２﹒７萬元；高盛亞洲淨買入

３９３﹒４萬元；美銀美林淨買入２３５１﹒３萬元；富途證券淨買入１２１５﹒７萬元。

現時，恆生指數報２６４９４點，跌３９９點或跌１﹒４９％，主板成交２１４﹒６９億元

。國企指數報１０３９１點，跌１７０點或跌１﹒６１％。

上證綜合指數報２８８９點，跌不足１點，成交４０６﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報９６２２點，升不足１點，成交５９５﹒２９億元人民幣。（ｕｌ）

