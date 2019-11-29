【駐京專電】人行三季度北京銀行家調查：宏觀經濟熱度指數回落

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中國人民銀行發布２０１９年第三季度北

京市銀行家問卷調查，結果顯示，２０１９年第三季度，宏觀經濟熱度指數回落，銀行業經營景

氣度有所下降，本季大、中、小微型企業貸款需求全面回落，銀行家貨幣政策「偏鬆」感受有所

增強。對於下季，宏觀經濟增長預期有所回升，貨幣政策仍有進一步「偏鬆」的預期。

銀行家宏觀經濟熱度指數為２６﹒４，較上季降低１０﹒８點，降至２０１８年以來的最低

值。銀行業經營景氣指數為６８﹒９，較上年同期和上季分別下降１﹒４點和４﹒１點。

