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29/11/2019 11:53

【駐滬專電】上交所副總經理：將繼續拓寬ＥＴＦ產品線

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上交所副總經理劉逖今日在「中國．上交
所ＥＴＦ十五周年」峰會上表示，未來上交所將繼續拓寬ＥＴＦ產品線，優化ＥＴＦ交易機制，
豐富ＥＴＦ投教手段，持續引導中長期資金入市，做大做強中國公募權益基金市場，更好地發揮
資本市場服務實體經濟的作用。
　　在中國經濟轉型升級的大背景下，劉逖指出，ＥＴＦ作為金融工具服務實體經濟的作用將愈
加彰顯。
　　具體來說，一是當境內經濟正在由高速增長階段轉向高質量發展階段，５ＧＥＴＦ、科技
ＥＴＦ、半導體ＥＴＦ等多個覆蓋各類優質科技行業股票的ＥＴＦ，全力支持科技創新，支持實
體經濟轉型升級。
　　二是ＥＴＦ可以直接、便捷、高效投資各類資產標的，將逐漸成為機構投資者長期資產配置
的重要工具。未來幾年，保險資金、養老金、公募產品等機構投資者有望成為交易所基金市場的
長期增量資金來源，長期資金作為資本市場「壓艙石」的作用將會愈加凸顯。
　　三是ＥＴＦ推進了中國資本市場對外開放。上交所目前已上市了１３隻跨境ＥＴＦ，未來還
將和更多市場聯動。隨著ＭＳＣＩ等一系列境外重要指數納入Ａ股，ＥＴＦ將成為境外資金重要
的投資工具，也將成為國內投資者投資跨市場的重要工具。

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