《午市前瞻》市場氣氛偏向短線獲利，港股２６１００料有支持

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚（２８日）美國市場感恩節假期休市，歐洲股市偏軟，中

美貿談亦未見明朗，而且日本上月工業生產按月跌４﹒２％遠遜預期，拖累港股今早低開

１８８點，報２６７０５點，瞬間失守十天線（約２６７８９點）及百天線

（約２６７６２點）。及後主要重磅股相繼見強勁沽壓，加上內地新版醫保中的多款藥品遭大幅

削價，致藥股急挫，令恆指一路下瀉，再穿五十天線（約２６６３４點），最低曾插５６６點見

２６３２７點。最終恆指半日收報２６３６３，跌５２９點或跌１﹒９７％，主板成交

４６８﹒３１億元。國企指數報１０３０９點，跌２５２點或跌２﹒３９％。

Ａ股同樣低走，上證綜指報２８７１點，跌１８點或跌０﹒６４％，成交７９１﹒６４億元

人民幣。深證成指報９５４０點，跌８１點或跌０﹒８５％，成交１１５２﹒３３億元人民幣。

重磅股全線下跌，騰訊（００７００）跌２﹒３７％，報３３０元；友邦（０１２９９）跌

２﹒０６％，報７８﹒５５元；匯控（００００５）軟１﹒０２％，報５８﹒２元；港交所

（００３８８）跌１﹒０４％，報２４７﹒８元；建行（００９３９）跌２﹒５％，報６﹒２４

元。



＊新版醫保目錄出爐，藥品股急插＊



國家醫保藥品目錄正式出爐，在帶量採購下，新增的７０個藥品平均降價接近六成一，拖累

醫藥股連日受壓。石藥（０１０９３）瀉１１﹒２５％，報１７﹒５２元兼領跌藍籌。中國生物

製藥（０１１７７）跌４﹒３３％，報１０﹒１６元；翰森製藥（０３６９２）跌４﹒４２％，

報２３﹒８元；康哲藥業（００８６７）跌８﹒０６％，報１０﹒７２元；綠葉製藥

（０２１８６）跌５﹒８６％，報５﹒７８元。

全國攜號轉網正式實行，市場憂慮三大電訊商互相降價加據，板塊續挫。中移動

（００９４１）跌２﹒０７％，報５９﹒０５元，繼續創自２０１４年中新低；中國聯通（００

７６２）跌３﹒１９％，報６﹒６８元，再創近１０年新低；中國電信（００７２８）跌１﹒６

５％，報２﹒９８元；中國鐵塔（００７８８）跌１﹒８４％，報１﹒６元；

大市氣氛差，新經濟股普遍走軟。阿里巴巴（０９９８８）今早曾破頂高見２０４﹒８元，

惟及後隨大市倒跌，半日跌２﹒１６％，報１９９﹒６元；美團點評（０３６９０）跌

３﹒８５％，報１０２﹒４元；小米集團（０１８１０）跌１﹒０１％，報８﹒８元；同程藝龍

（００７８０）跌３﹒６９％，報１２﹒５２元；平安好醫生（０１８３３）跌１﹒７１％，報

５１﹒８５元。



＊全國房貸利率環比續升，內房股走低＊



融３６０大數據發表研究報告，揭曉本月全國首套房貸款平均利率為５﹒５３％，環比上漲

１個基點，為相應期限ＬＰＲ加６８個基點，內房走軟。碧桂園（０２００７）跌２﹒８５％，

報１０﹒９２元；融創中國（０１９１８）跌１﹒１６％，報３８﹒４５元；萬科企業（０２２

０２）跌１﹒６８％，報２９﹒３５元；新城發展（０１０３０）跌２﹒１２％，報８﹒３１元

；中國恆大（０３３３３）跌２﹒１９％，報１８﹒７４元。

物管股見回吐。碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒４１％，報２５﹒５元；雅生活服務（０

３３１９）跌２﹒５４％，報２４﹒９５元；永升生活服務（０１９９５）跌２﹒７７％，報４

﹒５７元；新城悅服務（０１７５５）跌２﹒６５％，報１１元；中海物業（０２６６９）跌１

﹒４３％，報４﹒８４元。

人民幣再度走軟，中資金融股普遍下挫。平保（０２３１８）跌２﹒２１％，報８８﹒３５

元；國壽（０２６２８）跌２﹒１８％，報１９﹒７６元；建行（００９３９）跌２﹒５％，報

６﹒２４元；工行（０１３９８）跌２﹒０９％，報５﹒６２元；中行（０３９８８）跌

１﹒８７％，報３﹒１５元。



＊彭偉新：內地新藥品名單出，醫藥股不宜沾手＊



隔晚美股因感恩節假期休市，市場憂慮中美貿議蒙陰，港股今早低開逾百點後，臨近中午更

挫逾５００點。京華山一研究部主管彭偉新對《經濟通通訊社》表示，對本日恆指跌幅不感意外

，上日因是期指結算日，對大市有一定的支撐。最近市場上存在眾多不確定因素，故促使投資趨

向短線獲利。從恆指保歷加通道看，目前沒有明顯的擴大或收窄，近期恆指在其中軸線至底部上

落，料底部２６１００點有支持，惟短期難上２７０００。

內地昨日（２８日）公布新版醫保藥品名單，平均降價６０﹒７％，內地醫藥股今早受挫。

彭偉新表示，長線來看，醫藥股不宜沾手，該類股份股價頗高，且內地仍未正式出版採購目錄，

相信這波回調只是剛開始。以內地醫藥股龍頭中生製藥來講，其股價已到頂部，許多大行目標價

在１２﹒３元附近，認為不少機構已在頂部進行減持，料股價有機會跌至９﹒５元才有技術性反

彈。（ｆｚ、ｋｓ）

