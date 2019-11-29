【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４﹒３億人幣，買建行騰訊沽石藥平保

《經濟通通訊社２９日專訊》市場繼續憂慮美中貿易戰因特朗普簽署香港人權法案而升溫，

導致港股今早低開１８８點報２６７０５點，立即失守十天線（約２６７８３點）及百天線（約

２６７６１點），但已為全日最高位。其後重磅股見沽壓，另外內地新版醫保中的多款藥品遭大

幅削價，致藥股急挫，令恆指跌幅擴大至２６３０８點插５８５點。恆指最終收報２６３４６點

，挫５４７點或２﹒０３％。

按額度計算，北水全日淨流入２４﹒２７億元人民幣增近２９％。北水淨買入最多的個股依

次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最

多的依次是石藥集團（０１０９３）、中國平安（０２３１８）、中國生物（０１１７７）。

主板成交８９４﹒６４億元增加１７﹒４％。其中港股通成交１１７﹒６億元，佔總成交

１３﹒１％。



＊北水吸納建行未停過＊



本周北水一直重點買入內銀股，其中建行最受追捧，全日北水淨買入達８﹒２億元。惟建行

收挫２﹒６６％，報６﹒２３元。

騰訊斥逾８５億人幣成功競拍深圳大鏟灣地塊，亦被北水看好，淨買入２﹒８億元。股價收

報３３１﹒８元，跌１﹒８３％。

新版國家醫保藥品目錄正式出爐，新增的７０個藥品平均降價接近六成一，致藥股普遍受壓

。當中石藥股價首當其衝急跌，北水亦趁機沽貨，淨沽出２﹒６億元；中生製藥亦難逃一劫，北

水淨沽出近１﹒８億元。石藥收報１７﹒８２元，瀉９﹒７３％。中生製藥收報１０﹒１元，挫

４﹒９％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ８．１８

騰訊控股（００７００） ２．７７

工商銀行（０１３９８） ２．３３

美團點評（０３６９０） １．９４

申洲國際（０２３１３） １．１６



淨沽出最多港股：

石藥集團（０１０９３） －２．６４

中國平安（０２３１８） －１．７６

中生製藥（０１１７７） －１．５６

融創中國（０１９１８） －０．８８

波司登 （０３９９８） －０．３２

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（ｊｔ）

