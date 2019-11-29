《美元走勢－羅明立》歐元兌美元初步支持位於１﹒０９８０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒６０ １０９﹒４５ １０９﹒４９

歐元╱美元 １﹒１０１２ １﹒１００８ １﹒１０１０

英鎊╱美元 １﹒２９２３ １﹒２９０７ １﹒２９０９

美元╱瑞郎 ０﹒９９９０ ０﹒９９８２ ０﹒９９８６

美元╱港元 ７﹒８２８６ ７﹒８２５３ ７﹒８２７８

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《美元走勢》中國表示會保持其承諾開放市場予海外投資者，並會降低相關市場限制。另外

，亦會加強對知識產權的保護。雖然，中美尚未達成第一階段的貿易協定，但中央已率先宣布一

系列的改善市場措施，顯示其願意作出一定程度的讓步，有利與美方達成階段協定。市場維持樂

觀預期。美國經濟維持溫和擴張，前景保持正面，美聯儲亦指目前利率屬於合適水平，未有進一

步減息的計劃，料對美元有支持作用。

歐元區１１月消費者信心指數略為收窄至負７﹒２，符合市場預期，前值為負７﹒６。同期

，消費者通脹預期指數為１９﹒４、企業景氣指數為０﹒２３，而工業景氣指數續降至負９﹒２

。歐洲議會周四（２８日）通過修訂牛肉進口規定，預期可以提升明年美國牛肉進口數量。歐洲

議會貿易委員會主席表示，放寬美國牛肉進口配額的做法是釋出善意，希望紓緩歐盟與美國之間

的貿易緊張關係。歐元初步支持位於１﹒０９８０，預期繼續於區間上落，好友只宜低位吸納博

反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

