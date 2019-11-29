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即市新聞

29/11/2019 15:28

《美元走勢－羅明立》歐元兌美元初步支持位於１﹒０９８０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６０　　　１０９﹒４５　　　１０９﹒４９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１２　　　１﹒１００８　　　１﹒１０１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９２３　　　１﹒２９０７　　　１﹒２９０９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９９０　　　０﹒９９８２　　　０﹒９９８６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２８６　　　７﹒８２５３　　　７﹒８２７８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》中國表示會保持其承諾開放市場予海外投資者，並會降低相關市場限制。另外
，亦會加強對知識產權的保護。雖然，中美尚未達成第一階段的貿易協定，但中央已率先宣布一
系列的改善市場措施，顯示其願意作出一定程度的讓步，有利與美方達成階段協定。市場維持樂
觀預期。美國經濟維持溫和擴張，前景保持正面，美聯儲亦指目前利率屬於合適水平，未有進一
步減息的計劃，料對美元有支持作用。
　　歐元區１１月消費者信心指數略為收窄至負７﹒２，符合市場預期，前值為負７﹒６。同期
，消費者通脹預期指數為１９﹒４、企業景氣指數為０﹒２３，而工業景氣指數續降至負９﹒２
。歐洲議會周四（２８日）通過修訂牛肉進口規定，預期可以提升明年美國牛肉進口數量。歐洲
議會貿易委員會主席表示，放寬美國牛肉進口配額的做法是釋出善意，希望紓緩歐盟與美國之間
的貿易緊張關係。歐元初步支持位於１﹒０９８０，預期繼續於區間上落，好友只宜低位吸納博
反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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