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29/11/2019 08:27

【本港樓市】泛海（１２９）主席大坑玫瑰花園單位，３２８８萬沽

　　由泛海（００１２９）主席馮兆滔及有關人士持有的大坑玫瑰花園單位，剛以３２８８萬元
售出，持貨７年帳面賺近６００萬元。
　　涉及單位屬玫瑰花園高層６室，實用面積１６２６平方呎，屬３房套房間隔，剛以３２８８
萬元連車位售出，呎價２０２２１元。原業主為兆祺投資有限公司，公司董事包括泛海主席馮兆
滔，於２０１２年以２６９０萬元購入單位，帳面獲利５９８萬元，升值２２％。
《香港經濟日報》

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