【本港樓市】泛海（１２９）主席大坑玫瑰花園單位，３２８８萬沽

由泛海（００１２９）主席馮兆滔及有關人士持有的大坑玫瑰花園單位，剛以３２８８萬元

售出，持貨７年帳面賺近６００萬元。

涉及單位屬玫瑰花園高層６室，實用面積１６２６平方呎，屬３房套房間隔，剛以３２８８

萬元連車位售出，呎價２０２２１元。原業主為兆祺投資有限公司，公司董事包括泛海主席馮兆

滔，於２０１２年以２６９０萬元購入單位，帳面獲利５９８萬元，升值２２％。

《香港經濟日報》

