【海航動向】港航：押後出糧日無礙運作，強調是「一次性安排」

香港航空營運難關未過，繼早前延遲出糧日期至每月最後一日，昨日（２８日）再傳出公司

將押後出糧日。

港航回應查詢時承認，除了乘務員及駐海外的員工會準時收到薪金，其他本港員工在１２月

６日才會收到１１月的薪金，強調是「一次性安排」，不影響日後運作。

港航表示，香港社會的動盪及旅行需求持續疲弱，嚴重影響業務，「由於１１月並非旅遊旺

季，公司的收入大幅下降，影響該月發放薪金的安排」，並為事件對員工帶來不便「深表歉意」

。《香港經濟日報》

