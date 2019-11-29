香港航空營運難關未過，繼早前延遲出糧日期至每月最後一日，昨日（２８日）再傳出公司
將押後出糧日。
港航回應查詢時承認，除了乘務員及駐海外的員工會準時收到薪金，其他本港員工在１２月
６日才會收到１１月的薪金，強調是「一次性安排」，不影響日後運作。
港航表示，香港社會的動盪及旅行需求持續疲弱，嚴重影響業務，「由於１１月並非旅遊旺
季，公司的收入大幅下降，影響該月發放薪金的安排」，並為事件對員工帶來不便「深表歉意」
。《香港經濟日報》
29/11/2019 08:25
【海航動向】港航：押後出糧日無礙運作，強調是「一次性安排」
香港航空營運難關未過，繼早前延遲出糧日期至每月最後一日，昨日（２８日）再傳出公司
將押後出糧日。
港航回應查詢時承認，除了乘務員及駐海外的員工會準時收到薪金，其他本港員工在１２月
６日才會收到１１月的薪金，強調是「一次性安排」，不影響日後運作。
港航表示，香港社會的動盪及旅行需求持續疲弱，嚴重影響業務，「由於１１月並非旅遊旺
季，公司的收入大幅下降，影響該月發放薪金的安排」，並為事件對員工帶來不便「深表歉意」
。《香港經濟日報》
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