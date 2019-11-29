【海航動向】海航山頂屋地以公司轉讓形式售予內地客，作價約５億

原由海航持有的山頂盧吉道屋地，早前市傳已約５億元售出，據公司註冊處顯示，物業已轉

讓予一名內地客。

土地註冊處顯示，持有盧吉道２７號屋地的業主為御冠有限公司，據公司註冊處顯示最近有

轉換董事的紀錄，內地拼音人士Ｊｉａｎｇ Ｇｕａｎ Ｎａｎ已獲委任為公司董事。

據悉今次交易作價約５億元，海航於２０１８年２月份以７﹒１億元購入，持貨一年多，料

是次交易蝕２﹒１億元離場。《香港經濟日報》

