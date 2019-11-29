【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升０﹒１５％，樓價止跌惟回升乏力

《經濟通通訊社２９日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８１﹒３６點，按周升

０﹒１５％。中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１８２﹒９２點，按周升

０﹒２６％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８１﹒５７點，按周升０﹒３１％。三大整體指數齊升

，近四周出現三次。而ＣＣＬ（大型單位）報１８０﹒３１點，按周跌０﹒６８％，連升２周後

回軟。



＊新界兩區樓價回軟，樓價止跌卻回升乏力＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界兩區樓價開始回軟。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓ

ｓ及新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ連跌兩周，分別累跌０﹒９％及１﹒６２％。

樓市止跌四周計，新界東三跌一升，近四周累跌０﹒８１％。新界西兩升兩跌，近四周累升

１﹒３７％。而港九兩區表現相對較好，近四周同樣三升一跌，分別累升３﹒１７％及

２﹒２１％。新界樓價率先回軟，即樓價成功止跌，但回升乏力，短期內樓價走勢繼續窄幅徘徊

。

本周新界兩區指數齊跌，港九兩區指數齊升。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８９﹒９５點，

按周跌０﹒７５％。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６３﹒５４點，按周跌０﹒０５％。九龍ＣＣ

Ｌ＿Ｍａｓｓ報１７９﹒７０點，按周升１﹒１６％。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９０﹒３８點

，按周升０﹒０２％。



＊ＣＣＬ料持續於１８１至１８２之間窄幅徘徊＊



政府調高按揭保險樓價上限後，三大整體指數結束齊跌１０周，確認樓價止跌成功。近四周

計，ＣＣＬ、ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）同樣三升一跌，分別累升１﹒３２％、

１﹒７７％及１﹒６４％。ＣＣＬ（大型單位）兩升兩跌，累跌０﹒３１％。樓價走勢趨向回穩

，預計ＣＣＬ持續於１８１至１８２之間窄幅徘徊，仍然等待上升動力。相信有待中美貿易戰出

現突破性發展，樓價走勢才有較為明確的方向。（ｂｉ）

