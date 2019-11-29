【國企紅籌】國泰君安國際正式開啟輪證業務，首批推騰訊阿里窩輪

《經濟通通訊社２９日專訊》國泰君安國際（０１７８８）宣布，已成功獲得港交所
（００３８８）頒發的上市結構性產品發行商資格，正式開啟衍生權證（即「窩輪」）及牛熊證
等產品業務（統稱「輪證」業務）。至此，公司成為第１４家獲得該資格的發行商及第３家中資
背景的市場參與者。
公司今日推出首批窩輪產品，分別為港股的騰訊控股（００７００）以及阿里巴巴集團控股
（０９９８８）的相關權證產品。（ｃｌ）
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