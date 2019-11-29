  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/11/2019 16:35

【本港經濟】政府：本財年首七個月錄赤字１１９４億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》政府公布本財政年度首七個月（即截至今年１０月３１日）的
財務狀況，期內整體開支為３２７０億元，收入為２０１３億元。計入在政府綠色債券計劃下發
行的綠色債券所得淨收入７８億元及償還為數１５億元的機構票據後，本財政年度首七個月的財
務狀況為１１９４億元赤字。
　　政府發言人表示，截至１０月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政
年度的後期收取。
　　財政儲備在今年１０月３１日為１０５１５億元。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道29/11/2019
【嚟緊炒D乜】中國聯塑破頂後續回吐 趁低8元水平中線吸納
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】借稅貸留意3大事項 專家教路要比較實際年利率
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】稅貸息口低交稅外可作其他用途？專家籲留意信貸風險
生財有道29/11/2019
【稅貸攻略】低過2厘解決「稅月」煩惱 邊間銀行做得到？
FOCUS29/11/2019
【FOCUS】零售業慘豬豬 擁抱轉型遠勝關鋪裁員
生財有道29/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：雅生活23元水平可吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金