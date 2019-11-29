《經濟通通訊社２９日專訊》政府公布本財政年度首七個月（即截至今年１０月３１日）的
財務狀況，期內整體開支為３２７０億元，收入為２０１３億元。計入在政府綠色債券計劃下發
行的綠色債券所得淨收入７８億元及償還為數１５億元的機構票據後，本財政年度首七個月的財
務狀況為１１９４億元赤字。
政府發言人表示，截至１０月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政
年度的後期收取。
財政儲備在今年１０月３１日為１０５１５億元。（ｃｌ）
29/11/2019 16:35
【本港經濟】政府：本財年首七個月錄赤字１１９４億元
《經濟通通訊社２９日專訊》政府公布本財政年度首七個月（即截至今年１０月３１日）的
財務狀況，期內整體開支為３２７０億元，收入為２０１３億元。計入在政府綠色債券計劃下發
行的綠色債券所得淨收入７８億元及償還為數１５億元的機構票據後，本財政年度首七個月的財
務狀況為１１９４億元赤字。
政府發言人表示，截至１０月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政
年度的後期收取。
財政儲備在今年１０月３１日為１０５１５億元。（ｃｌ）
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