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29/11/2019 19:21

《再戰明天》特朗普參加ＮＡＴＯ峰會，下周出席眾議院彈劾聽證會

　　《經濟通通訊社２９日專訊》下周市場焦點將落在美國總統特朗普將出席眾議院彈劾聽證會
，及澳洲和加拿大央行公布利率決策。

＊特朗普參加北大西洋公約組織峰會＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周一（２日）美國總統特朗普訪問英國，參加北大西洋公約組織
（ＮＡＴＯ）成立７０周年峰會。
　　下周一舉行２０１９年聯合國氣候變化大會（至１２月１３日）。

＊內地公布１１月製造業ＰＭＩ＊

　　在數據方面，本港時間明日早上９：００ａｍ，中國公布１１月製造業採購經理人指數
（ＰＭＩ），料由４９﹒３升上４９﹒５；非製造業採購經理人指數料由５２﹒８升上
５３﹒１。
　　下周一（２日）早上９：４５ａｍ，中國公布１１月財新製造業採購經理人指數，料由
５１﹒７下滑至５１﹒５。
　　４：３０ｐｍ，香港公布１０月零售銷售，年率跌幅料由１８﹒３％擴大至２３﹒７％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布１１月製造業採購經理人指數，料由４５﹒９升上４６﹒６。　
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１１月製造業採購經理人指數，料由５１﹒３升上５２﹒２。　
１１：００ｐｍ，美國公布１０月營建開支，月率料由０﹒５％回落至０﹒４％。美國１１月
ＩＳＭ製造業指數料由４８﹒３升上４９﹒５。

＊太平洋航運開股東特別大會＊

　　在本港，下周一，太平洋航運（０２３４３）和康健國際醫療（０３８８６）開股東特別大
會。（ｈｏ）

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