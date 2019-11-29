《再戰明天》特朗普參加ＮＡＴＯ峰會，下周出席眾議院彈劾聽證會

《經濟通通訊社２９日專訊》下周市場焦點將落在美國總統特朗普將出席眾議院彈劾聽證會

，及澳洲和加拿大央行公布利率決策。



＊特朗普參加北大西洋公約組織峰會＊



在外圍重要經濟活動上，下周一（２日）美國總統特朗普訪問英國，參加北大西洋公約組織

（ＮＡＴＯ）成立７０周年峰會。

下周一舉行２０１９年聯合國氣候變化大會（至１２月１３日）。



＊內地公布１１月製造業ＰＭＩ＊



在數據方面，本港時間明日早上９：００ａｍ，中國公布１１月製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ），料由４９﹒３升上４９﹒５；非製造業採購經理人指數料由５２﹒８升上

５３﹒１。

下周一（２日）早上９：４５ａｍ，中國公布１１月財新製造業採購經理人指數，料由

５１﹒７下滑至５１﹒５。

４：３０ｐｍ，香港公布１０月零售銷售，年率跌幅料由１８﹒３％擴大至２３﹒７％。

５：００ｐｍ，歐元區公布１１月製造業採購經理人指數，料由４５﹒９升上４６﹒６。

１０：４５ｐｍ，美國公布１１月製造業採購經理人指數，料由５１﹒３升上５２﹒２。

１１：００ｐｍ，美國公布１０月營建開支，月率料由０﹒５％回落至０﹒４％。美國１１月

ＩＳＭ製造業指數料由４８﹒３升上４９﹒５。



＊太平洋航運開股東特別大會＊



在本港，下周一，太平洋航運（０２３４３）和康健國際醫療（０３８８６）開股東特別大

會。（ｈｏ）

