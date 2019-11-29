《經濟通通訊社２９日專訊》政府放寬按揭保險措施未有顯著刺激本港樓市氣氛，官方樓價
指數連跌五個月。差餉物業估價署公布，本港１０月私人住宅單位售價指數報３７６﹒１，按月
下跌１﹒３４％，為今年２月後最低，惟跌幅較９月的１﹒６８％已有所收窄。不過，今年首
１０個月私人住宅樓價指數仍升４﹒６５％。
其中，中小型單位（１００平方米以下）售價跌幅減慢，１０月樓價指數報３７８﹒６，按
月跌１﹒３５％；而大型單位（１００平方米或以上）樓價指數報３２０﹒６，按月跌
１﹒４８％。（ｙｗ）
29/11/2019 10:13
【本港樓市】差估署１０月樓價指數跌１﹒３４％，連跌５個月
《經濟通通訊社２９日專訊》政府放寬按揭保險措施未有顯著刺激本港樓市氣氛，官方樓價
指數連跌五個月。差餉物業估價署公布，本港１０月私人住宅單位售價指數報３７６﹒１，按月
下跌１﹒３４％，為今年２月後最低，惟跌幅較９月的１﹒６８％已有所收窄。不過，今年首
１０個月私人住宅樓價指數仍升４﹒６５％。
其中，中小型單位（１００平方米以下）售價跌幅減慢，１０月樓價指數報３７８﹒６，按
月跌１﹒３５％；而大型單位（１００平方米或以上）樓價指數報３２０﹒６，按月跌
１﹒４８％。（ｙｗ）
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