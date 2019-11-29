【本港樓市】差估署１０月樓價指數跌１﹒３４％，連跌５個月

《經濟通通訊社２９日專訊》政府放寬按揭保險措施未有顯著刺激本港樓市氣氛，官方樓價

指數連跌五個月。差餉物業估價署公布，本港１０月私人住宅單位售價指數報３７６﹒１，按月

下跌１﹒３４％，為今年２月後最低，惟跌幅較９月的１﹒６８％已有所收窄。不過，今年首

１０個月私人住宅樓價指數仍升４﹒６５％。

其中，中小型單位（１００平方米以下）售價跌幅減慢，１０月樓價指數報３７８﹒６，按

月跌１﹒３５％；而大型單位（１００平方米或以上）樓價指數報３２０﹒６，按月跌

１﹒４８％。（ｙｗ）

