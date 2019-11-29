【本港樓市】差估署１０月住宅租金指數跌１﹒６７％，連跌兩個月

《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅租金指數，１０月私人住宅租金

指數報１９４﹒５點，按月跌１﹒６７％，跌幅較９月份的１﹒２％有所擴大之餘，按年亦跌１

﹒５７％，為今年以來首次錄得按年跌幅。

由年初至今的首１０個月升幅收窄至０﹒６２％。

其中，１０月中小型單位租金指數報１９８﹒５點，按月跌１﹒７３％；大型單位租金指數

報１５５點，按月跌０﹒９％。（ｙｗ）

