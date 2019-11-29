【本港樓市】差估署１０月住宅租金指數跌１﹒６７％，連跌兩個月

《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅租金指數，１０月私人住宅租金
指數報１９４﹒５點，按月跌１﹒６７％，跌幅較９月份的１﹒２％有所擴大之餘，按年亦跌１
﹒５７％，為今年以來首次錄得按年跌幅。
由年初至今的首１０個月升幅收窄至０﹒６２％。
其中，１０月中小型單位租金指數報１９８﹒５點，按月跌１﹒７３％；大型單位租金指數
報１５５點，按月跌０﹒９％。（ｙｗ）
|國際動態29/11/2019
拉美產量減 咖啡期貨飈逾25%
|生財有道28/11/2019
【最貴地王】新地奪高鐵站商業地具戰略意義 市場對後市莫衷一是
|生財有道28/11/2019
《開市Good Morning》林家亨﹕小米技術走勢有改善
|FOCUS28/11/2019
【FOCUS】侵侵簽《人權法》市場反應淡 惟一國兩制之爭更劇
|國際動態28/11/2019
網購當道 美百貨「黑五」未樂觀
|生財有道27/11/2019
【進擊的豬】「豬二哥」略歇氣恐再轉升 抑飛漲三招各有所難
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰