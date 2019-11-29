【本港樓市】中原十大屋苑１１月成交量跌四成，料１２月可能回升

《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產十大屋苑１１月全月暫錄得１５０宗成交，較上月下

跌４０﹒２％，當中７屋苑交投量均錄得跌幅。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示

，半月社會氣氛緊張 交通受阻，影響睇樓活動，預料１２月份交投量很大機會上升。

他指出，１１月份一手新盤暫緩宣傳或示範單位開放，入市氣氛淡靜，至區議會選舉前後，

社會回復平靜，交通亦回復正常，二手交投陸續回升，市場上低息環境持續，加上政府放寬按保

，購買力仍然存在，買家入市心態正面，料１２月份交投量很大機會上升。（ｃｌ）

