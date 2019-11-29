【稅貸攻略】低過２厘解決「稅月」煩惱，邊間銀行做得到？

《經濟通通訊社記者羅駿豪２９日報道》稅季又到！每年各大銀行稅貸都有一番熱鬥，因稅

貸須提供入息證明，是眾多周轉方式中利率最低之一，實際年利率最低可低過２厘，哪間可做得

到？即睇稅貸大比併。

稅季又到！每年各大銀行稅貸都有一番熱鬥，因稅貸須提供入息證明，是眾多周轉方式中利

率最低之一，實際年利率最低可低過２厘，哪間可做得到？即睇稅貸大比併。



＊借５０萬以上，東亞顯卓理財客戶１﹒７８厘＊



以最普遍１２個月還款期作比較，再用貸款額作分界，我們分別以借１００萬、５０萬及

１０萬元為例。借１００萬及５０萬元目前以東亞提供稅貸息率最低，顯卓理財客戶每月平息

０﹒０８％，實際年利率同為１﹒７８厘，每月還款額分別為８４１３３及４２０６７元。

大新銀行（０２３５６）優待專業人士，律師醫生公務員等及現有按揭客戶或出糧戶，貸款

額１００萬元、還款期１２個月的稅貸，每月平息０﹒０９６５％，實際年利率為２﹒１５厘，

每月還款額約８４３００元。若貸款額５０萬元，每月平息０﹒１１％，實際年利率為２﹒４６

厘，每月還款額約４２２００元。若本身持有或開立大新儲蓄或往來戶口，更可獲現金回贈。計

及回贈，貸款額１００萬及５０萬元實際年利率分別為１﹒９８厘及２﹒２８厘。



＊借１００萬元，大新有戶口連回贈計１﹒９８厘＊



工銀亞洲亦不輸蝕，現有客戶，貸款額１００萬元、還款期１２個月的稅貸，每月平息

０﹒０９％，實際年利率為２﹒０１厘，每月還款額８４２３３元。若貸款額５０萬元，每月平

息０﹒１１５％，實際年利率為２﹒５７厘，每月還款額４２２４２元。



＊中銀理財新客，劃一１﹒９８厘＊



中銀香港（０２３８８）方面，若於網上或手機銀行應用程式申請，貸款１０萬元以上，還

款期１２個月以上的話，更可獲３００元現金回贈。至於息率，以全新中銀理財客戶最優惠，開

戶後一個月內成功申請，可享劃一實際年利率１﹒９８厘。現有中銀理財客戶亦可享劃一２﹒２

厘低息。現有自在理財及一般客戶，息率分別為劃一４﹒１及４﹒３厘。

至於智盈理財、出糧戶和按揭客戶，稅貸息率以貸款額多少決定，借較多的客戶似乎更吸引

。大額客百萬元稅貸息２﹒２厘，借５０萬元貸息為２﹒６厘，借１０萬元貸息則為４﹒１厘。

順帶一提，中銀特別「照顧」內地駐港高管人士，若持中國護照，於本港出任任何職位，月入５

萬元或以上，只要為該行各級理財客戶，都可享智盈理財級別的稅貸息率。



＊華僑永亨財務息率自定＊



對於貸款額需求較低的打工仔，除非準備申請為中銀理財的全新客戶，否則難享１﹒９８厘

「靚息」。而華僑永亨信用財務較特別，該行採用自定息率，即客戶可提出手續費再由該行審批

，以１﹒３７％年手續費計，若借１０萬元，每月平息０％，還款期最多１２個月，每月還約

８３３３元（未計手續費），實際年利率為２﹒５９厘。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，市場上大部分稅貸產品以低息作為賣點，產品組合較

公式化，在還款期方面大多欠缺彈性，不滿一年期提早還款亦需繳交全期手續費或利息，無法因

為縮短還款期而節省支出，而該行無論還款期及手續費都由客戶建議。同時，提早還款更免額外

手續費，更靈活。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

