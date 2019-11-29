【稅貸攻略】借稅貸留意３大事項，專家教路要比較實際年利率

《經濟通通訊社記者金雪凝２９日報道》稅季來臨，銀行間的「稅貸戰」又再掀起，各銀行

都推出不同的稅貸產品及優惠去吸引客戶。稅貸的利息一般都較低，因此一直備受市場關注。不

過市面上的稅貸產品各有不同，在比較各產品時難免會無從入手。理財產品比較網站Ｍｏｎｅｙ

Ｈｅｒｏ業務拓展總監杜紹忠接受本通訊訪問時表示，借稅貸要注意多個事項，如要比較不同計

劃，一定要留意實際利率。



１﹒實際年利率（ＡＰＲ）



杜紹忠表示，實際年利率是反映借貸成本，當中包括了一些手續費、行政費及優惠等，而實

際年利率除了受到手續費等影響外，申請人的貸款額、還款期、現金回贈、利息回贈等，都會有

所影響。

早前有銀行推出「全自訂」的稅貸計劃，讓客戶自訂最適合自己的還款期及手續費，總手續

費按還款期而定。他指出，產品設計新穎，相信可提供較大彈性，相信會較受客戶歡迎。

另外，銀行的現金回贈具條件，在比較各大銀行的實際年利率時，不計及現金回贈會更為清

晰。



２﹒還款期



一般而言，稅貸的還款期由６個月至２４個月不等，而選擇的還款期愈長，利息支出就相對

愈高。杜紹忠指出，還款期的長短視乎借款人的需要，最重要是借款人根據自己的需要，去選擇

最適合自己的產品。今年有銀行推出最短３個月的還款期供客戶選擇，還款期較短，利息亦有所

減少，加上又不用擔心若果提早還款，需要支持相關的手續。他相信該類還款期較短的稅貸產品

，會對一些急於需要資金周轉的人士有幫助。



３﹒非每間機構要求申請人提供稅單



若果申請人仍未收到稅單，亦有銀行接受申請人提交由僱主填報的薪酬報稅表，或上個年度

的稅單。這主要視乎個別銀行的需要，及主要審視的文件類型。但建議為免影響申請的進度，申

請者應自行向銀行及機構查詢清楚，對方需要甚麼文件及證明。

他又指，申請稅貸主要視乎自己的需要，現時市場變化非常快，是否及早借就有更多優惠都

難以定論。雖然市場競爭的產品愈多時，可能會較易作比較，但同時如果市況出現變化，銀行及

機構或會因應市場而推出優惠等。因此應否趁目前低息及早申請稅貸，仍然難以一概而論。

