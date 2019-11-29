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即市新聞

29/11/2019 12:05

【稅貸攻略】借稅貸留意３大事項，專家教路要比較實際年利率

　　《經濟通通訊社記者金雪凝２９日報道》稅季來臨，銀行間的「稅貸戰」又再掀起，各銀行
都推出不同的稅貸產品及優惠去吸引客戶。稅貸的利息一般都較低，因此一直備受市場關注。不
過市面上的稅貸產品各有不同，在比較各產品時難免會無從入手。理財產品比較網站Ｍｏｎｅｙ
Ｈｅｒｏ業務拓展總監杜紹忠接受本通訊訪問時表示，借稅貸要注意多個事項，如要比較不同計
劃，一定要留意實際利率。
　
１﹒實際年利率（ＡＰＲ）
　
　　杜紹忠表示，實際年利率是反映借貸成本，當中包括了一些手續費、行政費及優惠等，而實
際年利率除了受到手續費等影響外，申請人的貸款額、還款期、現金回贈、利息回贈等，都會有
所影響。
　　早前有銀行推出「全自訂」的稅貸計劃，讓客戶自訂最適合自己的還款期及手續費，總手續
費按還款期而定。他指出，產品設計新穎，相信可提供較大彈性，相信會較受客戶歡迎。
　　另外，銀行的現金回贈具條件，在比較各大銀行的實際年利率時，不計及現金回贈會更為清
晰。
　
２﹒還款期
　
　　一般而言，稅貸的還款期由６個月至２４個月不等，而選擇的還款期愈長，利息支出就相對
愈高。杜紹忠指出，還款期的長短視乎借款人的需要，最重要是借款人根據自己的需要，去選擇
最適合自己的產品。今年有銀行推出最短３個月的還款期供客戶選擇，還款期較短，利息亦有所
減少，加上又不用擔心若果提早還款，需要支持相關的手續。他相信該類還款期較短的稅貸產品
，會對一些急於需要資金周轉的人士有幫助。
　
３﹒非每間機構要求申請人提供稅單
　
　　若果申請人仍未收到稅單，亦有銀行接受申請人提交由僱主填報的薪酬報稅表，或上個年度
的稅單。這主要視乎個別銀行的需要，及主要審視的文件類型。但建議為免影響申請的進度，申
請者應自行向銀行及機構查詢清楚，對方需要甚麼文件及證明。
　　他又指，申請稅貸主要視乎自己的需要，現時市場變化非常快，是否及早借就有更多優惠都
難以定論。雖然市場競爭的產品愈多時，可能會較易作比較，但同時如果市況出現變化，銀行及
機構或會因應市場而推出優惠等。因此應否趁目前低息及早申請稅貸，仍然難以一概而論。

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