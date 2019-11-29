【稅貸攻略】各家銀行稅貸實際年利率比較，大新低至１﹒６８厘

《經濟通通訊社記者金雪凝２９日報道》市民申請稅貸，如比較不同計劃，必須留意實際年

利率，市面上有不少銀行或財務機構以低息招徠，如以較低的月平息吸引客戶，但若要反映借貸

成本，就要留意實際年利率（ＡＰＲ），以下為各家銀行提供的稅貸最低實際年利率：



銀行 最低實際年利率 條件

（ＡＰＲ）

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渣打銀行 １﹒９８％ 需為全新客戶；貸款額５０００元或以上；

還款期１２個月



花旗銀行 ２﹒０１％ 貸款額１５０萬元或以上；還款期１２個月



星展銀行 １﹒７８％ 貸款額１５０萬元或以上；還款期１２個月



東亞銀行 １﹒７８％ 只適用於顯卓理財客戶；以貸款額５０萬元及還款期

１２個月計算



華僑永亨銀行 ２﹒０７％ 「全自訂」稅務貸款計劃；以還款期３個月、貸款額

１０萬元，及客戶自訂按年手續費１﹒３７％計算



大新銀行 １﹒６８％ 貸款額１萬元至１０萬元或稅額１倍（以較低者為準）

；還款期６個月；新客戶推廣期內經「ｅ直通遙距申

請」開立優易綜合理財戶口或ＶＩＰ銀行服務

ｉ－Ａｃｃｏｕｎｔ綜合理財戶口；

現有客戶推廣期內登記出糧服務，並錄得交易

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＊詳細資料以銀行最新公布為準。

