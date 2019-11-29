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即市新聞

29/11/2019 12:05

【稅貸攻略】各家銀行稅貸實際年利率比較，大新低至１﹒６８厘

　　《經濟通通訊社記者金雪凝２９日報道》市民申請稅貸，如比較不同計劃，必須留意實際年
利率，市面上有不少銀行或財務機構以低息招徠，如以較低的月平息吸引客戶，但若要反映借貸
成本，就要留意實際年利率（ＡＰＲ），以下為各家銀行提供的稅貸最低實際年利率：
　
　　銀行　　　　最低實際年利率　　　　　　　　　　條件
　　　　　　　　　（ＡＰＲ）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　渣打銀行　　　　１﹒９８％　　　　需為全新客戶；貸款額５０００元或以上；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　還款期１２個月
　
　花旗銀行　　　　２﹒０１％　　　　貸款額１５０萬元或以上；還款期１２個月
　
　星展銀行　　　　１﹒７８％　　　　貸款額１５０萬元或以上；還款期１２個月

　東亞銀行　　　　１﹒７８％　　　　只適用於顯卓理財客戶；以貸款額５０萬元及還款期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２個月計算

　華僑永亨銀行　　２﹒０７％　　　　「全自訂」稅務貸款計劃；以還款期３個月、貸款額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０萬元，及客戶自訂按年手續費１﹒３７％計算

　大新銀行　　　　１﹒６８％　　　　貸款額１萬元至１０萬元或稅額１倍（以較低者為準）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　；還款期６個月；新客戶推廣期內經「ｅ直通遙距申
　　　　　　　　　　　　　　　　　　請」開立優易綜合理財戶口或ＶＩＰ銀行服務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｉ－Ａｃｃｏｕｎｔ綜合理財戶口；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現有客戶推廣期內登記出糧服務，並錄得交易
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　＊詳細資料以銀行最新公布為準。

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