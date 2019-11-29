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29/11/2019 12:05

【稅貸攻略】表列部分銀行稅貸息率及每月還款額

　　《經濟通通訊社２９日專訊》表列部分銀行稅貸息率及每月還款額（以１２個月環款期為例
）：
　
貸款額　　銀行　　　　每月平息　　　每月還款額　　　　優惠　　　　　　　實際年利率
（元）　　　　　　　　　（％）　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　（％）　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１００萬
東亞（顯卓理財客戶）　０﹒０８　　　８４１３３　　　　　　　　　　　　　　１﹒７８
工銀亞洲（現有客戶）　０﹒０９　　　８４２３３　　　　　　　　　　　　　　２﹒０１
　　中銀（智盈理財）　未有列出　　　　　　　　　　電子申請回贈３００元　　２﹒２０
　　　　（中銀理財）　未有列出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２﹒２０
　　　　　大新　　　　０﹒１２５５　８４６００　　回贈８８８元　　　　　　２﹒６４
　　　　　匯豐　　　　０﹒１２　　　８４５４０　　回贈１００元　　　　　　２﹒７０
　　　　　上商　　　　０﹒１２５１　８４５８４　　　　　　　　　　　　　　２﹒８０
　　　　　富邦　　　　０﹒１３３　　８４６６０　　　　　　　　　　　　　　２﹒９７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
５０萬
東亞（顯卓理財客戶）　０﹒０８　　　４２０６７　　　　　　　　　　　　　　１﹒７８
　　中銀（智盈理財）　未有列出　　　　　　　　　　電子申請回贈３００元　　２﹒６０
　　　　（中銀理財）　未有列出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２﹒２０
工銀亞洲（現有客戶）　０﹒１１５　　４２２４２　　　　　　　　　　　　　　２﹒５７
　　　　　大新　　　　０﹒１３　　　４２３００　　回贈６８８元　　　　　　２﹒７３
　　　　　上商　　　　０﹒１２５１　４２２９２　　　　　　　　　　　　　　２﹒８０
　　　　　富邦　　　　０﹒１７８　　４２５５５　　　　　　　　　　　　　　３﹒９９
　　　　　匯豐　　　　０﹒１８　　　４２５７０　　回贈１００元　　　　　　４﹒０５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１０萬
　　中銀（智盈理財）　未有列出　　　　　　　　　　電子申請回贈３００元　　４﹒１０
　　　　（中銀理財）　未有列出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２﹒２０
　　華僑永亨信用財務　０＃　　　　　８３３３＃　　　　　　　　　　　　　　２﹒５９
　　　　　大新　　　　０﹒１３５　　８４７０　　　回贈３８８元　　　　　　２﹒７７
東亞（顯卓理財客戶）　０﹒１３　　　８４６３　　　　　　　　　　　　　　　２﹒９１
工銀亞洲（現有客戶）　０﹒１６５　　８４９８　　　　　　　　　　　　　　　３﹒７０
　　　　　匯豐　　　　０﹒３３　　　８６６４　　　回贈１００元　　　　　　７﹒４９
　　　　　富邦　　　　０﹒３５２　　８６８５　　　　　　　　　　　　　　　７﹒９９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＃未計手續費，採自定息率
＊以該行引述例子：１﹒３７％年手續費計算
註：最新優惠或有不同，以銀行公布為準
　
（ｈｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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