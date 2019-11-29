【稅貸攻略】稅貸息口低交稅外可作其他用途？專家籲留意信貸風險

《經濟通通訊社記者金雪凝２９日報道》各位打工仔相信已收到「綠色炸彈」，銀行及機構

亦紛紛推出不同的稅貸產品及優惠。由於稅貸的利率較私人貸款低，銀行提供的實際年利率最低

可低於２厘，加上銀行亦沒有限制申請人借稅貸的用途，因此不少市民申請稅貸，用作其他用途

。

理財產品比較網站ＭｏｎｅｙＨｅｒｏ業務拓展總監杜紹忠接受本通訊社訪問時表示，現時

息口正不斷起變化，在稅貸產品推出之前，一般私人貸款的息口都已稍為下調，而稅貸產品一向

較私人貸款的息率低，相信對於消費者而言有一定的吸引力。他指稅貸的優勢是息口較低，而銀

行又無規定申請人借稅貸的用途，因此有部分人會用作投資、支付卡數、裝修、買車等。



＊借稅貸投資前先衝量自身能力，不建議作高風險投資＊



他表示，假設稅貸的實際年利率是２﹒５厘，申請人投資股息率５﹒５％的高派息股票，已

賺了３厘的息差。不過他指出，投資股票等金融產品的價格有升有跌，強烈不建議市民借稅貸去

進行高風險的投資。如果市民計劃透過申請稅貸去進行投資，應該要留意自己的還款能力、財務

狀況、風險承受能力等，並應諮詢專業人士的意見。

另外，稅貸利息較信用卡的利息低，而且可分１２個月或２４個月還款，不少市民都會借稅

貸去清卡數，以節省支付的利息。同樣亦有人會透過稅貸，以較低成本的方式去買車、為自己的

住所裝修等。



＊借稅貸或影響信貸評級，有置業計劃要注意＊



不過，如果過度依賴稅貸，有機會將會影響申請人的信貸評級。杜紹忠指，銀行去審批貸款

時，一般會審閱申請人的收入、還款比例等，申請稅貸令還款比例增加，變相亦會影響申請。若

申請人日後置業，而按揭基本上是有抵押的貸款，如果本身信貸評級較低，可能最終會影響到獲

批的按揭成數、利率、還款期等。因此，他建議如果市民有置業計劃，最好在進行物業買賣前的

三個月，先閱覽自己的信貸報告，以防落訂後發現申請不成功而最終需要撻訂。

