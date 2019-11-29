【稅貸攻略】借稅貸其他６個用途話你知！

《經濟通通訊社記者金雪凝２９日報道》借稅貸不一定用作交稅，只要用得其所，更可為你

慳錢，甚至賺錢！以下為借稅貸以外的６個用途例子：



１﹒投資

不少市民都會借稅貸用作投資，以低息的稅貸投資一些高派息又低風險的重磅股。假設稅貸

的實際年利率是２﹒５厘，申請人投資股息率５﹒５％的高派息股票，他已賺了３厘的息差。

不過就不建議以稅貸進行高風險投資，並應該留意自己還款能力、財務狀況、風險承受能力

等，以及諮詢專業人士的意見。



２﹒清卡數

稅貸除了利率低，還款期一般都會較長，可分１２個月或２４個月還款。信用卡免息期只有

約５０天，及後要以逾３０％的實際年利率去計息，因此對一些平日已累積一身卡數的市民而言

，以稅貸去清卡數是個吸引的選擇，還款期拉長又能節省支付的利息。



３﹒裝修

在住所居住了一段時間，都需要裝修一下家居，修補破損地方及轉換家居環境，而要裝修一

般都需要１０萬元以上，稅貸的低息及還款期就能協助應付如此龐大的費用，又能攤分長時間還

款，裝修家居同時又能不至於產生太重的財政負擔。



４﹒買車

臨近年底，車行都會清貨，趕及在車齡增加前將新車賣出而提供折扣，稅貸利息就比私人貸

款和汽車貸款低，年尾以稅貸去買車相信會減低不少成本。



５﹒創業

現在不少人都有意創業，但前期都已經需要投放一大筆資金，卻又未必能找到投資者提供資

金，市面上有稅貸產品的還款期長達６０個月，有助填補資金缺口，並可比一般貸款節省利息開

支。



６﹒結婚

舉行婚禮及婚宴時所需的費用都非常龐大，稅貸都會是一個不錯的選擇，不過需要考慮清楚

未來１至２年的還款，衝量自己的還款能力。



資料來源：理財產品比較網站ＭｏｎｅｙＨｅｒｏ

