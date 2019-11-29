《小傳日記》美中關係現暗湧，魚缸急插惹驚恐！

《小傳日記》噚日（２８日）花旗國「孖屐」因為感恩節假期而休市，而期結日之後嘅香江

「孖屐」今朝隨即插水，低開１８８點，報２６７０５點，已經係全日高位，仲瞬間失守十天線

（約２６７８９點）同百天線（約２６７６２點）。

由於「孖屐」擔心美中貿易戰可能會因為侵侵（特朗普）簽署香江人權法案而升溫，個個都

急住掟貨。加上人行連續第八日冇搞逆回購，缸友借ｄ二掟內銀貨，連累其他重磅藍戰士都受沽

壓，搞到魚缸一路插水，最低曾見５８５點報２６８９３點。

最終魚缸埋單唔見咗５４７點或跌２巴仙，收報２６３４６點，再穿五十天線

（約２６６３２點），十天線同百天線一併守唔住！主板成交８９４﹒６４億銀，按日增逾一成

七。國貨埋單就報１０３０１點，蒸發２６０點或逾兩巴仙。

Ａ場方面，上證綜指收報２８７１點，跌１７點或逾半巴仙。深成指報９５８２點，跌３９

點或近半巴仙，兩市成交合共３４１５﹒５５億人仔，較噚日多咗逾７巴仙。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）剎車近２巴仙，報５８﹒１銀。ＱＱ（００７００）

同樣仆低近２巴仙，報３３１﹒８銀。生發發（００３８８）軟腳逾１巴仙，報２４７﹒２銀。

ＡＩＡ（０１２９９）唔見逾２巴仙，報７８﹒４銀。建行（００９３９）同工行

（０１３９８）一樣撻低近３巴仙，報６﹒２３銀同５﹒５８銀。



＊藥價降六成藥佬難續升，啟動攜號走電訊佬好愁＊



隨住新版國家醫保藥品目錄正式出爐，喺帶量採購下，新增嘅７０個藥品平均降價接近六成

一，搞到醫藥佬連日嚟都畀缸友嫌氣，齊齊追住畀人掟。其中，石藥（０１０９３）「瀡滑梯」

挫近１０巴仙，報１７﹒８２銀，盤中低見１７﹒３４銀，創一個月新低兼喺表現最差嘅藍戰士

同國貨佬，認真慘慘豬！中生製藥（０１１７７）碌低近５巴仙，報１０﹒１銀。白雲山

（００８７４）唔見逾２巴仙，報２３﹒６銀。國藥（０１０９９）軟腳逾１巴仙，

報２５﹒８５銀。綠葉製藥（０２１８６）縮水逾６巴仙，報５﹒７５銀。

攜號轉網係近排神州好ｈｉｔ嘅議題，因為工信部早前舉行咗全國攜號轉網正式提供服務啟

動嘅儀式，令攜號轉網服務正式喺全國上線。有「孖屐」人士就擔心攜號轉網會引起競爭，令到

部分神州電訊日後表現無預期咁好，雖然仲未知落實後對電訊公司有幾大影響，但一眾神州電訊

佬今日就率先碌哂落山腳。其中，神州移動（００９４１）同神州電信（００７２８）趴低逾

２巴仙，分別報５９銀同２﹒９６銀。聯通（００７６２）仆低近３巴仙，報６﹒７銀。鐵塔（

００７８８）蒸發近２巴仙，報１﹒６銀。



＊阿里走勢淡三連升斷纜，缸友急急撤中燃四連跌＊



今日魚缸無力，連日被炒到一次又一次創新高嘅新經濟佬，終於跟大市跌落嚟回一回氣。美

團（０３６９０）回吐３巴仙，報１０３﹒２銀。而上市三日連漲三日嘅阿里巴巴

（０９９８８）跌近３巴仙，報１９８﹒４銀，失守２００銀。同程藝龍（００７８０）企穩，

報１３銀。眾安在線（０６０６０）跌超過２巴仙，報２７﹒０５銀。平安好醫生

（０１８３３）跌逾１巴仙，報５２﹒１銀。眾安在線（０６０６０）唔見超過兩巴仙，報

２７﹒０５銀。

神州發改委披露，１０月份天然氣產量按年增９巴仙，天然氣表觀消費量都跟住升近一成，

但燃氣佬都要腳軟，神州燃氣（００３８４）挫近４巴仙，報２９﹒１銀，已經連跌四日累挫超

過８巴仙，慘！昆侖能源（００１３５）趴低逾２巴仙，報６﹒６３銀。潤燃（０１１９３）跌

近２巴仙，報４３﹒６銀。中裕燃氣（０３６３３）軟近１巴仙，報６﹒９２銀。新奧能源

（０２６８８）蒸發兩巴仙，報８５銀。



＊房貸利率漲磚頭好惆悵，大市係咁降水泥好沮喪＊



神州今個月嘅磚頭借銀利率比上個月升１個基點，即係買樓嘅利息成本高咗，磚頭佬自然無

運行。碧桂園（０２００７）碌低３巴仙，報１０﹒９銀。融創（０１９１８）跪低近２巴仙，

報３８﹒１５銀。萬科（０２２０２）唔見２巴仙，報２９﹒３銀。新城發展（０１０３０）插

水２巴仙，報８﹒３４銀。四條三恆大（０３３３３）蒸發近３巴仙，報１８﹒６８銀。細隻內

房神州上城（０２３３０）洗近３億銀喺廣東茂名買咗幅地皮，缸友好似都好睇好呢單「刁」，

今朝一復賽就最多坐火箭飆高１﹒５倍，埋單升幅縮水至六成八，報０﹒１８５銀，但仍然係全

場升幅最大個股，勁！

今日魚缸大插水，大家都一鑊熟，水泥佬當然無得走雞。海螺水泥（００９１４）走低３巴

仙，報５０﹒０５銀。亞洲水泥（００７４３）蒸發５巴仙，報１０﹒５２銀。華潤水泥

（０１３１３）跣低１巴仙，報９﹒３７銀。神州建材（０３３２３）撻低近３巴仙，報

７﹒５６銀。西部水泥（０２２３３）下滑２巴仙，報１﹒２４銀。假期愉快！請請！



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