《真知灼見－溫灼培》美日貨幣政策懸殊，日圓受壓

《真知灼見》眾所周知，日本政府於１０月１日按計劃調升了消費稅，由８％增至１０％。

調升後，市場也十份關注對日本經濟會帶來多太衝擊。而當地１０月份零售銷售數字就相信最能

反映有關情況。日本１０月零售銷售按年比大跌７﹒１％，是過去４年半以來最大跌幅。按日本

官方數字顯示，消費減幅的項目可謂相當全面，由汽車到家居電器以至衣物等。不過，日本１０

月份銷售差也不能全怪責消費稅的增加。因為該月日本面對了颶風及水災也影響了該月消費。不

過，在上述數字公布後不久，日央行行長黑田東彥便隨即表態支持日本政府周三（２７日）提出

的總值１０萬億日圓，即約９２０億美元的刺激經濟方案。如有關方案最終獲通過，將會於明年

４月１日的新財政年度生效。



經歷了多年的經濟衰退，日本政府債務佔其ＧＤＰ比例已是高達２３８％。如日本政府要再

推出一個１０萬億日圓的刺激經濟方案，幾可肯定將必須要擴大發債。以日本如此低息，要吸引

買家購其發行債券並不容易，相信最終又是要日央行以印銀紙方式購買。當聯儲局暗示美國減息

周期已完結，而近日眾多美國經濟數據，如第三季ＧＤＰ向上修正等，亦指向聯儲局沒必要減息

。在美日貨幣政策懸殊下，這可對息率變化甚為敏感的日圓匯價相當不利。



另外，新華社報道，中央會保持其承諾開放中國市場予海外投資者，並會降低相關市場限制

。亦會加強對知識產權的保護。雖然，中美尚未達成初階段性的貿易協議，但中央已率先宣布一

系列的改善市場措施。從這方面看，相信中美達成階段性貿易協議機會可謂相當大。加上自彭博

宣布參選後，相信會給予特朗普不少壓力，使特朗普更需要表現其政績。如中美短期內能達成階

段性貿易協議，料會削弱日圓的避險功能，為其匯價帶來進一步壓力。料日圓下一步向

１１０﹒５０兌１美元邁進。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

