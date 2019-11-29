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即市新聞

29/11/2019 10:00

《宏觀論勢－李依萊》選擇性投資成關鍵

　　《宏觀論勢》受醫療保健和科技股帶動，全球股市上漲，但公用事業和必須消費品股卻落後
大市。隨著與貿易相關的討論降溫，市場情緒有所改善，出現了選擇性價值輪換。儘管市場預期
中美可望達成有限度的貿易協議帶動了全球股市表現，但在原定於１２月推出的關稅之前，投資
者宜保持審慎的態度。雖然經濟將受到周期後段風險和全球增長前景放緩影響，但市場預期
２０２０財政年度全球盈利增長仍屬樂觀。
　　美國股市表現連續兩個月落後全球股市。同時，圍繞中美關係的不確定性很大機會在短時間
內無法解決。因此，隨著市場的注意力漸漸集中在國內政治以及２０２０年末美國總統大選前的
潛在政策影響上，預計２０２０年美股回報將較為溫和。歐洲方面，隨著英國的硬脫歐風險逐漸
減少，歐洲股市的表現較全球股市好。英國硬脫歐風險驟降，加上相對於美股的估值偏低，投資
者配置亦不多，令風險和回報之間的平衡有所改善，因此歐洲股票表現預期將較為樂觀。
　　在美元表現疲憊、寬鬆政策和貿易緊張局勢緩解的提振下，亞洲（日本除外）股市表現比全
球股市出色。鑑於目前徵收的關稅仍在進行中，及美國原訂於１２月可能對中國進一步加徵關稅
，市場本期望原定在本月１６日召開的亞太經合組織峰會上可達到「迷你協議」或有更明確的前
景。考慮到長期僵局的風險猶存，加上明年美國總統大選臨近，導致各方在貿易議題上作出重大
讓步的可能性將會減低，投資者宜對亞洲（日本除外）市場持觀望態度。與此同時，美元兌人民
幣預料將越趨穩健，加上近日業績期表現不遜，應可繼續支持亞洲股市表現，為投資者提供調整
投資組合策略的機會。
　　ＭＳＣＩ中國指數和ＭＳＣＩ香港指數分別上漲，與整體亞洲（日本除外）市場表現大致一
致。受中美貿易暫時休戰和各國央行的寬鬆政策所推動，股市表現逐漸回升。中美兩國在１０月
中旬達成「迷你協議」，由於商業信心仍然疲弱，而且經濟增長放緩，即使考慮到可能出現過度
反彈的情況，反彈的潛在上行幅度也低於１０％。其實，即使中美雙方能夠在原訂本月中旬的亞
太經合組織峰會簽署「迷你協議」，其持續降溫效果仍然有不確定性。國內方面，第三季國內生
產總值增速進一步放緩至６％，較市場預期遜色。然而，高頻數據則顯示經濟活動出現回穩定跡
象，如固定資產投資方面，房地產投資錄得穩健增長，而基建投資增長亦逐漸回升。
《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》

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