《股市一周》中美關係生變或影響貿談，港股全周跌２４８點

《經濟通通訊社２９日專訊》本周示威活動逐漸降溫，紅隧通車被市場解讀為回歸平靜，隨

後美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，中方譴責美國干預內部事務，投資者反應不一

，但擔心將會影響到中美貿易談判前景，有分析師預料本年內中美可達成首階段貿易協議的機會

微乎其微。本周港股基本上窄幅上落，期結日大幅下挫，本周恆指跌２４８點。

本周一（２５日）受到區議會非建制派大獲全勝影響，有分析指會令本港政治衝突降溫，加

上港鐵紅磡站重開，地產股急升帶動當日恆指漲３９７點；周二（２６日）阿里巴巴

（０９９８８）首日掛牌，但由於中美貿易戰前途不明朗，港股呈高開低走格局，最終尾市低收

７９點；周三（２７日）被封多時的紅磡隧道再度通車，地產股再度炒高，但午後走勢牛皮，最

終只高收４０點；周四（２８日）美國總統簽署《香港人權及民主法案》，市場預料將會影響到

中美貿易談判前景，預料年內可達成首階段協議機會不大，港股是日期結，恆指低開１９０點後

走勢反彈並曾一度高走，惟尾市最終失守跌６０點。

期結日後港股走勢大幅低走，受內地新版醫保目錄出爐及藥價急降影響，藥股今日領跌大市

，石藥（０１０９３）急跌近一成，中生（０１１７７）跌近半成，五十隻成分股無一倖免全面

下跌，最終恆生指數報２６３４６點，跌５４７點。

總結恆指本周跌２４８點或０﹒９４％，最高見２７２２７點，最低見２６３０８點，上下

波幅９１９點。日均主板成交９００﹒７６億元，比上周升近２７％。

國指本周收跌２０４點或１﹒９５％，最高見１０７２７點，最低報１０２８２點，上下波

幅４４５點。



＊重磅股升跌不一，藥價下降藥股急跌＊



期結日後港股大幅回吐，重磅股升跌不一，匯豐控股（００００５）本周跌０﹒０９％，報

５８﹒１元；香港交易所（００３８８）升０﹒５７％，報２４７﹒２元；騰訊（００７００）

跌０﹒５４％，報３３１﹒８元；中國移動（００９４１）挫３﹒７５％，報５９元；友邦保險

（０１２９９）升１﹒４２％，報７８﹒４元。

阿里巴巴掛牌四日，全周收１９８﹒４元，比上市價高出１２﹒７％，盤曾見２０４﹒８元

。

內地新版醫保目錄出爐，共涉及１５０個品種，其中新增加談判品種１１９個，其中９７個

品種平均降價幅度約５１﹒２％，今早藥股遭大行沽貨，拖累股價表現，石藥集團本周跌

１０﹒９％報１７﹒８２元，為跌幅最大恆指及國指股；國藥控股（０１０９９）跌２﹒０８％

報２５﹒８５元；中生製藥挫１０﹒３％，報１０﹒１元；金斯瑞（０１５４８）本周跌

１﹒３６％，報１８﹒９元；翰森製藥（０３６９２）本周跌１１﹒８３％，報２３﹒１元。



＊本港政治因素降溫，地產股跌幅收窄＊



紅隧通車及區選由非建制派大勝，加上美國簽署《人權法》，都被市場解讀為政治降溫，早

前累積跌幅地產股明顯收窄，恆基地產（０００１２）本周跌０﹒５３％，報３７﹒６５元；新

地（０００１６）奪西九高鐵站商業地，升２﹒７１％，報１１３﹒９元；新世界

（０００１７）跌１﹒１６％報１０﹒２２元；恆隆地產（００１０１）跌０﹒５％，報

１６﹒０４元；長實集團（０１１１３）本周跌１﹒４２％，報５２﹒０５元。

大和發表研究報告指，考慮到淨息差（ＮＩＭ）收縮將繼續在明年影響銀行的盈利能力，鑑

於前景好壞參半，該行維持對內銀中性的看法，內銀股普遍下跌，招商銀行（０３９６８）本周

跌３﹒０１％，報３７元；工商銀行（０１３９８）走低１﹒４１％，報５﹒５８元；建設銀行

（００９３９）軟１﹒５８％，報６﹒２３元。



＊貿談欠明朗手機股再回，舜宇逆市升＊



下月為澳門回歸２０年，但瑞信發表報告指，澳門於上周起收緊旅客訪澳安排，無形中降低

澳門賭收，濠賭股本周被拋售，銀河娛樂（０００２７）本周跌３﹒０３％，報５１﹒２元；新

濠國際（００２００）本周跌２﹒２４％，報１９﹒２０元；澳博控股（００８８０）本周跌

２﹒０９％，報７﹒９８元；永利澳門（０１１２８）本周逆升１﹒１８％，報１７﹒２２元。

中美貿易戰不明朗，市場關注首階段貿易協議何時落實，手機設備股被拋售，本周比亞迪電

子（００２８５）跌２﹒９１％，報１４元；丘鈦科技（０１４７８）本周跌１﹒７％，報

１１﹒６元；傳蘋果下代手機推出更大尺寸，但「孖寶」反應不一，瑞聲科技（０２０１８）本

周跌０﹒７２％，報５４﹒９元；舜宇光學（０２３８２）本周升５﹒１６％，報１２８﹒３元

，為全周升幅最大恆指成分股；鴻騰精密（０６０８８）本周急瀉１８﹒３３％，報２﹒４５元

。（ｕｌ）

