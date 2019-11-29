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即市新聞

29/11/2019 17:42

《股市一周》中美關係生變或影響貿談，港股全周跌２４８點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》本周示威活動逐漸降溫，紅隧通車被市場解讀為回歸平靜，隨
後美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，中方譴責美國干預內部事務，投資者反應不一
，但擔心將會影響到中美貿易談判前景，有分析師預料本年內中美可達成首階段貿易協議的機會
微乎其微。本周港股基本上窄幅上落，期結日大幅下挫，本周恆指跌２４８點。
　　本周一（２５日）受到區議會非建制派大獲全勝影響，有分析指會令本港政治衝突降溫，加
上港鐵紅磡站重開，地產股急升帶動當日恆指漲３９７點；周二（２６日）阿里巴巴
（０９９８８）首日掛牌，但由於中美貿易戰前途不明朗，港股呈高開低走格局，最終尾市低收
７９點；周三（２７日）被封多時的紅磡隧道再度通車，地產股再度炒高，但午後走勢牛皮，最
終只高收４０點；周四（２８日）美國總統簽署《香港人權及民主法案》，市場預料將會影響到
中美貿易談判前景，預料年內可達成首階段協議機會不大，港股是日期結，恆指低開１９０點後
走勢反彈並曾一度高走，惟尾市最終失守跌６０點。
　　期結日後港股走勢大幅低走，受內地新版醫保目錄出爐及藥價急降影響，藥股今日領跌大市
，石藥（０１０９３）急跌近一成，中生（０１１７７）跌近半成，五十隻成分股無一倖免全面
下跌，最終恆生指數報２６３４６點，跌５４７點。
　　總結恆指本周跌２４８點或０﹒９４％，最高見２７２２７點，最低見２６３０８點，上下
波幅９１９點。日均主板成交９００﹒７６億元，比上周升近２７％。
　　國指本周收跌２０４點或１﹒９５％，最高見１０７２７點，最低報１０２８２點，上下波
幅４４５點。

＊重磅股升跌不一，藥價下降藥股急跌＊

　　期結日後港股大幅回吐，重磅股升跌不一，匯豐控股（００００５）本周跌０﹒０９％，報
５８﹒１元；香港交易所（００３８８）升０﹒５７％，報２４７﹒２元；騰訊（００７００）
跌０﹒５４％，報３３１﹒８元；中國移動（００９４１）挫３﹒７５％，報５９元；友邦保險
（０１２９９）升１﹒４２％，報７８﹒４元。
　　阿里巴巴掛牌四日，全周收１９８﹒４元，比上市價高出１２﹒７％，盤曾見２０４﹒８元

　　內地新版醫保目錄出爐，共涉及１５０個品種，其中新增加談判品種１１９個，其中９７個
品種平均降價幅度約５１﹒２％，今早藥股遭大行沽貨，拖累股價表現，石藥集團本周跌
１０﹒９％報１７﹒８２元，為跌幅最大恆指及國指股；國藥控股（０１０９９）跌２﹒０８％
報２５﹒８５元；中生製藥挫１０﹒３％，報１０﹒１元；金斯瑞（０１５４８）本周跌
１﹒３６％，報１８﹒９元；翰森製藥（０３６９２）本周跌１１﹒８３％，報２３﹒１元。
　
＊本港政治因素降溫，地產股跌幅收窄＊

　　紅隧通車及區選由非建制派大勝，加上美國簽署《人權法》，都被市場解讀為政治降溫，早
前累積跌幅地產股明顯收窄，恆基地產（０００１２）本周跌０﹒５３％，報３７﹒６５元；新
地（０００１６）奪西九高鐵站商業地，升２﹒７１％，報１１３﹒９元；新世界
（０００１７）跌１﹒１６％報１０﹒２２元；恆隆地產（００１０１）跌０﹒５％，報
１６﹒０４元；長實集團（０１１１３）本周跌１﹒４２％，報５２﹒０５元。
　　大和發表研究報告指，考慮到淨息差（ＮＩＭ）收縮將繼續在明年影響銀行的盈利能力，鑑
於前景好壞參半，該行維持對內銀中性的看法，內銀股普遍下跌，招商銀行（０３９６８）本周
跌３﹒０１％，報３７元；工商銀行（０１３９８）走低１﹒４１％，報５﹒５８元；建設銀行
（００９３９）軟１﹒５８％，報６﹒２３元。
　
＊貿談欠明朗手機股再回，舜宇逆市升＊

　　下月為澳門回歸２０年，但瑞信發表報告指，澳門於上周起收緊旅客訪澳安排，無形中降低
澳門賭收，濠賭股本周被拋售，銀河娛樂（０００２７）本周跌３﹒０３％，報５１﹒２元；新
濠國際（００２００）本周跌２﹒２４％，報１９﹒２０元；澳博控股（００８８０）本周跌
２﹒０９％，報７﹒９８元；永利澳門（０１１２８）本周逆升１﹒１８％，報１７﹒２２元。
　　中美貿易戰不明朗，市場關注首階段貿易協議何時落實，手機設備股被拋售，本周比亞迪電
子（００２８５）跌２﹒９１％，報１４元；丘鈦科技（０１４７８）本周跌１﹒７％，報
１１﹒６元；傳蘋果下代手機推出更大尺寸，但「孖寶」反應不一，瑞聲科技（０２０１８）本
周跌０﹒７２％，報５４﹒９元；舜宇光學（０２３８２）本周升５﹒１６％，報１２８﹒３元
，為全周升幅最大恆指成分股；鴻騰精密（０６０８８）本周急瀉１８﹒３３％，報２﹒４５元
。（ｕｌ）

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