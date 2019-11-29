《品中資－羅國森》假如阿里（０９９８８）５年前來港……

《品中資》闊別香港７年的阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里，她在２０１２年時曾經將

股份私有化，退出港股市場），本周二（２６日）重新登陸港股市場，但今次的身份只是第二上

市。

有別於其他第二上市的股份，阿里上市後３日的交投十分活躍，每日平均成交額均逾

１００億元，佔每日港股成交約一成半，更超逾騰訊（００７００）的活躍程度。

這還不止，在股價方面，阿里也是一枝獨秀，以招股價１７６元計，過去３日已經累積上升

一成六（昨日（２８日）收報２０４元），以一隻市值逾４萬億元的公司來說，實在匪夷所思。

這更令我不能不作一個假設性的推想，假如阿里５年前選擇了來港上市，今日的港股和阿里又會

是怎樣呢？

由於５年前港交所（００３８８）仍未接受「同股不同權」股東架構的公司上市；因此，阿

里最後決定棄港赴美。

阿里新任主席張勇在今次的招股書中，寫了一封公開信，最後一段就是回顧這段「歷史」。

他用「遺憾地錯過了香港」來形容當時的決定，也顯得阿里是在不太情願的情況下「棄港」的（

今次回流也許是擔心中美關係轉差，最壞情況會逼令中資股退市）。



＊第二上市暫未能入恆指＊



不過，今次阿里是以第二上市的方式來港掛牌，以目前恆指服務公司的政策，第二上市的公

司是不能納入恆指成分股的；因此，即使業績、市值和交投量都「大超班」的阿里，絕對符合躋

身恆指成分股的資格，但「先天」上，她是沒有資格的，除非恆指服務公司修改規例。

但假如５年前阿里真的選擇香港，阿里現時就肯定是恆指成分股。如是的話，恆生指數可能

不是現在的水平，港股的每日成交也可能不止此數，因為如果香港提早５年就容許「同股不同權

」的公司上市，就不止現在只得３家這類公司在港上市了。

除了阿里之外，現時就只有小米－Ｗ（０１８１０）和美團點評－Ｗ（０３６９０）是「同

股不同權」的公司。我翻看昨日該３股的交投量，合共約１２７億元，佔總成交一成六。如果計

及騰訊的６１億，總共就有１８８億，佔總成交兩成半，即是該４隻新經濟股的成交，已佔大市

總成交的四分一。

事實上，隨著時代轉變，這類公司已經逐漸成為支撐經濟和股市的新力量。愈多這些公司來

港上市，就愈能吸引更多資金來港買賣這些股票，而「同股不同權」的公司也應該一早納入港股

通，讓內地投資者可以正式買賣。港股的成交量，以及每年的新股發行量和集資額都可以大幅提

升，而香港的國際金融中心地位就會更鞏固。

過去幾年，恆生指數的表現遜色，其中一個原因是佔成分股一個很大比重的金融股表現失色

，因為這段期間，四大內銀和匯控（００００５）這隻權重金融股的業績和股價表現都令人失望

。

提起恆生指數，原來這個最具代表性，也最多投資者關注的指數，不經不覺已經推出了

５０年。恆生指數於１９６９年１１月２４日開始向外公布，陪伴萬千股民經歷幾許風雨，也見

證了本港證券市場的發展和起落。

總計過去５０年，恆生指數累計上升逾１６７倍，年度化複合增長達１０﹒８％；相對美股

市場指標道指，過去５０年只累計上升３３倍，年度化複合增長約７﹒３％，明顯大幅跑贏。



＊盼在外流浪的中概股回流＊



恆生指數能夠維持增長，最重要是與時並進。恆指服務公司於２０００年後因應愈來愈多國

企來港上市，股市結構由本地股主導，變為中資股主導，於２００６年時決定納入國企股，才能

維持港股市場指標的地位，現時國企和紅籌股等中資股，佔恆指市值已近五成半。

但２０１４年不接受「同股不同權」的公司來港上市（或是沒有緊貼潮流），這一子錯，就

令到恆生指數近年的表現落後美股。過去１０年計，恆生指數升幅僅約１８％，年度化複合增長

低至不足１﹒７％，大幅跑輸目前仍處於大牛市的美股道指，同期道指的升幅達１﹒６倍。

恆生指數要想追回失地，就應該與時並進，緊貼經濟環境，盡快納入高增長的股份。我也希

望如港交所行政總裁李小加所說，希望阿里回流，可以吸引更多「浪跡天涯」的中資概念股回歸

，因為中資科網股不在中國人的地方交投，實在說不過去！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

