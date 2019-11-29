《鍾之日記》藥股重創恒指，Ａ場月挫２％

《鍾之日記》１１月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股隔晚（２８日）感恩節假期休市，香江魚缸今早低開１８８點報２６７０５點，但已為

全日最高位。重磅股見沽壓，內地新版醫保中的多款藥品遭大幅削價，藥股重創，令恆指一路下

瀉，最低曾插５６６點見２６３２７點。恆指最終收報２６３４６點，跌５４７點或跌２％。本

月恆指累挫２％。主板成交８９４﹒６４億元增加１７﹒４％。



＊茅台大跌拖累，Ａ場跌勢持續＊



滬綜指昨日穿二千九，今日再低開０﹒１３％，盤中跌幅擴大，午後曾一度跌超過１％，創

下超過３個月以來最低位，尾盤跌幅收窄，最終收跌０﹒６１％，報２８７１﹒９８點，累計本

周跌０﹒４６％，連跌三周，累計本月則挫１﹒９５％。

昨日滬深兩市成交僅３１５９億元人民幣，創下自今年２月１日以來成交新低，反映投資氣

氛逐漸降至冰點。今日兩市全日成交為３４１５億元，按日反彈８﹒１％，但仍處於低水平。

股王貴州茅台（滬：６００５１９）全日挫４％，報１１２９元，本周茅台市值跌１２８７

億元，情況令人憂心。食品飲料板塊觸發巨震，可能和備受關注的消費稅改革即將落實有關。



＊醫保談判如魔鬼交易，醫藥股垂淚暴挫＊



國家醫保談判結果昨日終於出爐，至此接近２０年來首次醫保目錄調整正式完成，明年１月

１日起生效。報道指本次談判共涉及１５０個藥品，包括１１９個新增談判藥品和３１個續約談

判藥品，新增談判藥品當中有７０個談判有成果，藥品價格平均下降６０﹒７％，包括三種丙型

肝炎治療用藥降幅平均在８５％以上，腫瘤、糖尿病等治療用藥的降幅平均在６５％左右。３１

個續約藥品談成２７個，價格平均下降２６﹒４％。內媒統計，中港兩地合共約２０家上市公司

旗下產品入選醫保目錄。

去年獲獎連連的國產電影《我不是藥神》，帶出了內地重病病人無力承擔天價藥品，有人鋌

而走險到印度走私仿製藥的故事，成功引發全國對藥價過高的重視。今次醫保目錄調整，事實上

和近期實施的藥品帶量採購均出於同一邏輯，即是「以量代價」，迫使藥企就範降價。一些藥價

偏高的藥品獲納入醫保目錄後，就像獲頒發「皇家御用」牌子一樣，在國家資助下銷售量將會大

升，但隨之而來的談判便仿如一場魔鬼的交易，若不同意減價，則有可能得失政府，損失巨量市

場，但減價幅度過高則無肉食，要知道研製藥品成本可以十分高昂。

醫藥板塊急跌也很大程度上反映市場的判斷。藍籌股石藥集團（０１０９３）今日暴瀉

９﹒７％，為全日表現最差藍籌，綠葉製藥（０２１８６）跌６﹒４％，三生製藥

（０１５３０）跌５﹒８％，中生製藥（０１１７７）跌４﹒９％，康哲藥業（００８６７）跌

４﹒５％，威高股份（０１０６６）跌３﹒７％，復星醫藥（０２１９６）跌３﹒５％。



＊攜號轉網增競爭，聯通中移動連日插＊



工信部周三（２７日）舉行全國攜號轉網正式提供服務啟動儀式，攜號轉網服務正式在全國

上線。簡單來說，即用戶號碼保持不變，符合條件可自由選擇運營商，而電信業務經營者不得干

涉用戶自主選擇。截至１１月２６日，全國共有３２３﹒２萬用戶完成攜號轉網。

花旗發表報告指，落實手機號碼攜號轉台，短期內對中電信（００７２８）為正面因素，根

據相關數據，７月至９月期間中電信錄得最多攜號轉枱流入，中移動（００９４１）及聯通

（００７６２）則錄得客戶攜號轉台流出，第三季中電信每月更錄得超過６萬戶攜號轉台流入。

該行相信明年下半年開始，５Ｇ發展可限制攜號轉台對中移動及聯通的不利影響。

中移動今日在媒體溝通會上表示，攜號轉網是一項非常複雜的系統工程，改變了運營商以號

碼區隔的格局。中移動進行了９１張網的改造，累計投入超１０億元人民幣的專項資金。

中移動亦指出，由１１月１０日至２６日，近２６省攜號轉網試運行期間，全行業攜號轉網

用戶共計７﹒２萬戶。其中，中國移動攜入用戶３﹒６萬戶，淨攜入用戶６０００多戶，換言之

，有３萬原有中移動用戶攜出。而中國電信攜入２﹒５萬戶，中國聯通為１﹒６萬戶。

市場憂慮攜號轉網會加劇行業競爭，內地電訊股今日全線捱沽。聯通收挫２﹒９％，報

６﹒７元，盤中低見６﹒６５元，再創近十年新低。而中移動盤中低見５８﹒８５元，創下五年

低位；收市亦挫２﹒２％，報５９元，連跌第四天。中國電信亦挫２﹒３％，收報２﹒９６元。



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