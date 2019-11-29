【駐京專電】國務院：適時進一步降低進口關稅和制度性成本

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院發布《關於推進貿易高質量發展的

指導意見》明確，到２０２２年，貿易結構更加優化，貿易效益顯著提升，貿易實力進一步增強

，建立貿易高質量發展的指標、政策、統計、績效評價體系。

在促進均衡協調、推動貿易可持續發展方面，《意見》提出，一要積極擴大進口。適時進一

步降低進口關稅和制度性成本，激發進口潛力，優化進口結構。二要大力發展服務貿易。探索跨

境服務貿易負面清單管理制度。三要推動貿易與雙向投資有效互動。深化國際產能和裝備製造合

作，培育一批產業定位清晰、發展前景好的境外經貿合作區。四要推進貿易與環境協調發展。



＊推進跨境電子商務綜合試驗區建設＊



在培育新業態、增添貿易發展新動能方面，《意見》要求，一要促進貿易新業態發展。推進

跨境電子商務綜合試驗區建設。完善管理體制和政策措施，推進市場採購貿易方式試點。二要提

升貿易數字化水平。三要加快服務外包轉型升級。

在建設平台體系、發揮對貿易的支撐作用方面，《意見》明確，加快培育各類外貿集聚區，

加快加工貿易轉型升級示範區、試點城市和梯度轉移重點承接地發展。加快智慧港口建設。

在深化改革開放、營造法治化國際化便利化貿易環境方面，《意見》要求，加快探索建設自

由貿易港，打造開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的開放新高地。加強知識產權保護

和信用體系建設。

