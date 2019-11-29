【聚焦人幣】標普予國開行香港分行３億美元債券「Ａ＋」評級

《經濟通通訊社２９日專訊》標普全球評級今日宣布，授予國家開發銀行香港分行（發行人

）在中期票據計劃下發行的３億美元浮息債券長期債項評級「Ａ＋」，國家開發銀行及其香港分

行均可在該中期票據計劃下發行債券。

該債項評級反映了國家開發銀行股份有限公司（國家開發銀行：Ａ＋╱穩定╱Ａ－１）的長

期主體信用評級。上述債券構成發行人的直接、無條件、非次級、無抵押債務，任何時候這些債

券之間都享有相同的償債次序。發行人計劃將本次發行的募集資金用於營運資金和一般企業用途

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