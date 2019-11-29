【人權法案】官媒：美國絕非香港恩主，針對法案中國不缺反制工具

《經濟通通訊社２９日專訊》本港大批市民昨晚（２８日）到在中環愛丁堡廣場參與集會，

感謝美國國會通過及總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，大會宣布有１０萬人參與集會。

內地官媒《人民日報》今早發表文章，批評在西方的感恩節到來之際，美方不顧中方多次嚴正交

涉，悍然將所謂《２０１９年香港人權與民主法案》簽署成法，是對中國內政的粗暴干涉，是對

香港同胞共同利益的嚴重損害，是對全體中國人民的直接挑釁。

文章以「美國絕不是香港的恩主」為題，指出一些香港人將赤裸裸的霸權行徑當作最好的感

恩節禮物，奴相十足，醜態百出。美國反華勢力與香港反對派狼狽為奸，成為極端暴力事件的主

要推手，是人盡皆知的事實，反問為何反對派要借外人之手來制裁生之養之的香港、又對美國的

干預感恩戴德。

文章強調，「美國與你們同在」的宣示，不過是物色「棋子」的謊言。關於取消香港「單獨

關稅區」地位等制裁內容，與人權、民主無關。香港經貿一旦受挫，將在投資信心、企業經營、

市民就業等方面產生鏈式反應，影響香港的繁榮穩定。香港的繁榮穩定，受到「一國兩制」的制

度保障，不會輕易因某一國家推出的某一法例而動搖。更重要的是，祖國和１４億同胞始終是香

港的最堅強後盾，任何人都阻擋不了香港融入國家發展大局的步伐。面對所謂法案，中國並不缺

少見招拆招的反制工具，更不缺少維護香港繁榮穩定的決心和能力。（ｃａ）

