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29/11/2019 15:21

【經濟時評】社科院張明：明年內地經濟增長將不能「保６」

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明認為，２０２０
年中國經濟下行壓力仍存，但幅度有限，預計實際ＧＤＰ同比增速將小幅放緩至５﹒９％。
　　他周五在一篇文章中指出，明年中國國內貨幣與財政將繼續寬鬆發揮逆周期調節作用。在全
球經濟普遍回落、各國開啟降息潮，以及中國經濟延續下行、就業壓力增大的情況下，貨幣政策
中長期偏寬鬆的趨勢不變。
　　他認為，２０２０年貨幣政策的重心將更加偏向穩增長，降準、ＯＭＯ操作利率以及ＭＬＦ
利率下調都值得期待。金融監管料將以穩為主，鞏固過去成果，增量不會強化。
　　至於財政政策仍將繼續落實落細減稅降費政策，中央財政讓利地方試點有望擴大，地方政府
專項債資金使用效率提高、規模提升並將前置發力穩增長，老舊小區改造在全國範圍內有望加快
推進。
　　張明稱，全年來看，股市溫和向好，在經濟轉型、資本市場改革以及金融開放提速的大背景
下，不乏結構性投資機會。人民幣兌美元匯率在２０２０年預計在６﹒７－７﹒１區間震盪，震
盪中樞大致在６﹒９。
　　而房地產市場在嚴調控下繼續降溫，長效調控機制建設穩步推進，不同城市房價分化加劇：
一二線相對穩定，三四線繼續下行。不過，針對大型房企的融資工具產品風險較低。（ｃａ）

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