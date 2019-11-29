《神州縱橫－凌昆》中國經濟待挽頹勢

《神州縱橫》最近中國經濟面對的各種內外形勢有惡化跡象，不利因素對經濟表現影響漸增

，前景未容樂觀，實況如何值得檢視。



＊經濟下滑不止＊



今年頭三季中國經濟增長持續下滑，１０月份數據一如所料繼續轉差，工業增長破五，四季

度開局不利保六困難，負責經濟高官還說穩中向好，實欺上瞞下為為保烏紗之說。總理李克強還

算清醒點，指出宏觀逆周期調控政策需更有效地運用，似開始看到問題，卻仍未能提出有針對性

的解決方法：即財政擴張要由減免稅費轉向直接投資。今年來減免稅費開支已達１﹒８萬億元，

但效果不彰難挽經濟頹勢，實應盡早改弦易轍，以免虛耗寶貴財政資源。貨幣方面中國的槓桿度

已過高，Ｍ２餘額逾１９０萬億元超過ＧＤＰ（約９０萬億）的兩倍，而美國Ｍ２也只為ＧＤＰ

的７０至１００％。一年來多次大水漫灌的增加流動性，已令槓桿度持續上升風險日高：如１０

月底本外幣借貸餘額上升１１﹒８％，遠超ＧＤＰ增長。另方面Ｍ２及Ｍ１增幅分別為８﹒４％

及３﹒３％，均屬偏低顯示流動性偏高。以ＧＤＰ實增６％和通脹約３％計，Ｍ２應增約１０％

以上。這情況清楚顯示在實體需求不足下，大水漫灌遇上了流動性陷阱，資金沉澱令寬鬆貨幣於

事無補。此外，零售額１０月增７﹒１％屬偏低，顯示在投資不振及生產低迷下連消費也開始受

壓。通脹結構又出現異象：ＣＰＩ升約３％而ＰＰＩ卻下跌，表示生產回報低而生活成本高，乃

十分不利的狀況。ＣＰＩ多升主因是食物如豬肉等的大漲價，希望這乃短線周期現象，且快將過

去。



＊經濟受制「管治瓶頸」＊



總之，中國經濟正處於消費通脹升而ＧＤＰ增長降的不利形勢，幸好失業率仍穩定而人民收

入續見上升。從短期看，經濟面對的主要問題是當局對形勢的判斷及政策錯誤：（一）未重視內

需尤其投資不足問題，而只顧供給側改革。（二）亂用擴張政策，貨幣盲目擴張而財政擴張方法

不當。這表示中國經濟面對的即時制約是中央經濟管治水平及能力低下，形成了「管治瓶頸」，

硬是把本來不差的經濟拖死。除此外近期還有外部的不利因素，如中美貿談膠著和全球經濟放緩

等。「管治瓶頸」又令中國應對外來衝擊的能力削弱，令受壓更甚。展望未來，從中期看中國還

要面對幾項調整壓力：房地產冷卻、車市冷卻及債務負擔過高要「去槓桿化」等，對企業及地方

債問題也須關注。從長遠看則反較樂觀：新技術帶動發展和搶佔新工業革命先機將可助推增長，

有估計指５Ｇ出台配合數字經濟發展將可帶來１５萬億元的商機。又有估計指物聯網可形成１０

萬億元產業。中國正從傳統經濟轉向新經濟的過度期，也由此帶來了新希望。

《資深評論員 凌昆》

