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即市新聞

29/11/2019 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市微升３點子，報７﹒０３２５

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，較上個交易日跌
２７點子。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開３點子，報７﹒０３２５，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒０３２８。
　　瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰最新點評稱，人民幣的溫和反應表明市場期望特朗普簽
署涉港法案不要影響中美貿易談判。特朗普競選連任的壓力和中國疲軟的經濟增長前景預計將推
動雙方達成協議，現階段雙方會嘗試將涉港法案和貿易協議區隔開，而且中方的反制措施很可能
在第一階段協議簽署後再進行。（ｃａ）

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