【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市微升３點子，報７﹒０３２５

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２９８，較上個交易日跌

２７點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開３點子，報７﹒０３２５，上個交易日即

期匯率收盤報７﹒０３２８。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰最新點評稱，人民幣的溫和反應表明市場期望特朗普簽

署涉港法案不要影響中美貿易談判。特朗普競選連任的壓力和中國疲軟的經濟增長前景預計將推

動雙方達成協議，現階段雙方會嘗試將涉港法案和貿易協議區隔開，而且中方的反制措施很可能

在第一階段協議簽署後再進行。（ｃａ）

