《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士指，中國海關現在允許進口商使用銀行保
函，而不是現金來支付關稅保證金，以加速貨物清關，解決港口堵塞的問題。
中國政府此前同意對美國大豆進口豁免３０％的報復性關稅，但買家仍需先支付關稅保證金
，然後才能向政府尋求退款。但報道指，許多進口商在繳付關稅保證金方面遇到困難，無法及時
卸貨，導致中國港口擁堵了大量貨物，包括多達２００萬噸的美國大豆。（ｅｙ）
29/11/2019 09:27
【貿易開戰】據報中國海關放鬆關稅保證金政策，解決港口堵塞問題
《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士指，中國海關現在允許進口商使用銀行保
函，而不是現金來支付關稅保證金，以加速貨物清關，解決港口堵塞的問題。
中國政府此前同意對美國大豆進口豁免３０％的報復性關稅，但買家仍需先支付關稅保證金
，然後才能向政府尋求退款。但報道指，許多進口商在繳付關稅保證金方面遇到困難，無法及時
卸貨，導致中國港口擁堵了大量貨物，包括多達２００萬噸的美國大豆。（ｅｙ）
|國際動態29/11/2019
拉美產量減 咖啡期貨飈逾25%
|生財有道28/11/2019
【最貴地王】新地奪高鐵站商業地具戰略意義 市場對後市莫衷一是
|生財有道28/11/2019
《開市Good Morning》林家亨﹕小米技術走勢有改善
|FOCUS28/11/2019
【FOCUS】侵侵簽《人權法》市場反應淡 惟一國兩制之爭更劇
|國際動態28/11/2019
網購當道 美百貨「黑五」未樂觀
|生財有道27/11/2019
【進擊的豬】「豬二哥」略歇氣恐再轉升 抑飛漲三招各有所難
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰