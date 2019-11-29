【貿易開戰】據報中國海關放鬆關稅保證金政策，解決港口堵塞問題

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士指，中國海關現在允許進口商使用銀行保

函，而不是現金來支付關稅保證金，以加速貨物清關，解決港口堵塞的問題。

中國政府此前同意對美國大豆進口豁免３０％的報復性關稅，但買家仍需先支付關稅保證金

，然後才能向政府尋求退款。但報道指，許多進口商在繳付關稅保證金方面遇到困難，無法及時

卸貨，導致中國港口擁堵了大量貨物，包括多達２００萬噸的美國大豆。（ｅｙ）

