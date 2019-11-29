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29/11/2019 13:29

【債轉股】傳中國擴大債轉股試點，渣打銀行及四大ＡＭＣ上榜

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述知情人士稱，中國監管部門將不良資產證券化的試
點範圍從１８家銀行增加至４０家機構，焦點在於新納入的不但有多家城商行及農商行，還包括
了華融（０２７９９）、信達（０１３５９）、長城、東方四大國有資產管理公司（ＡＭＣ），
而渣打銀行（０２８８８）成為首家被納入的外資銀行。
　　四大ＡＭＣ負責管理中國大量的不良資產，市場擔心若這些不良資產變成可供公開投資的股
票，投資者接貨後恐遭損失。（ｅｙ）

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