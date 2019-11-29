【貿易開戰】日本經濟官員：若印度缺席，日本亦不會簽署ＲＣＥＰ

《經濟通通訊社２９日專訊》由中國牽頭的《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）本

於明年簽署協議，但繼人口大國印度宣布退出後，日本政府今日突然表示，若無印度參與，日方

也不會考慮簽署。ＲＣＥＰ若遭兩大國冷待，將被視為中國在國際經貿關係上的又一重大挫折。

美國自奧巴馬執政時期開始，便尋求在國際貿易上孤立中國的方法，例如在世貿框架外與他

國簽署協議，而中方為抗衡美國在亞太貿易影響力，積極向亞太各國推銷ＲＣＥＰ。作為

ＲＣＥＰ成員的１５國於本月初完成談判，包括中日韓澳泰等國，惟總人口僅次於中國的印度表

示，為了保護本國產業，所以決定退出ＲＣＥＰ。

日本談判代表、經濟產業副大臣牧原秀樹今日在接受外電訪問時表示，就ＲＣＥＰ談判，日

方從未預想過該協議會把印度排除出去。他強調，若印度最終沒有簽署該協議，日本也不會考慮

簽署。

印度及日本同屬美日印澳四國同盟，接下來數周日本首相安倍晉三將開展訪印行程，安倍會

尋求加強與印度在多個領域的合作，以制衡中國在亞太地區的支配地位，例如於本周末舉行首次

「二加二」外長和防長聯席會議。

另外外界亦關注，隨著澳洲與中國關係急劇轉差，擔心澳洲可能也會跟隨兩國腳步，退出

ＲＣＥＰ協定。（ｅｙ）

