【ＦＯＣＵＳ】零售業慘豬豬，擁抱轉型遠勝關鋪裁員

【ＦＯＣＵＳ】北美的Ｂｌａｃｋ Ｆｒｉｄａｙ熱騰騰開鑼，香港的零售業愈顯慘豬豬。

盈警、關鋪、裁員、無薪假﹒﹒﹒表面看，本地零售貨值連跌８個月（截至９月），當推反修例

風暴的負面影響；但望真些，過去十餘年在自由行政策「糖衣砲彈」扭曲下，只識「開門迎豪客

」已經過時，零售業態因社會事件加速走到盡頭，恐才是真正原因。

面對年輕人愈來愈青睞體驗式消費和網購、有錢人愈加捂緊錢包並轉向儲蓄、內地持續降低

進口品關稅，一眾零售業者極需危機感和新思維。



＊業者嘆前景一片黯淡＊



美國一年一度的Ｂｌａｃｋ Ｆｒｉｄａｙ感恩節購物季周五（２９日）正式開鑼，在線數

據顯示，僅周四（２８日）的網絡預購規模已達４４億美元，相當於按年增１８﹒９％；相比北

美洲的熱騰騰，香港的零售業愈顯慘豬豬。

昨日發布中期業績的六福（００５９０）、周大福（０１９２９），期內純利分別按年跌

２５﹒４％、２０﹒８％；經營Ｈａｒｖｅｙ Ｎｉｃｈｏｌｓ、Ｃｈｏｐａｒｄ等高端品牌的

迪生創建（０１１３），周三（２７日）公布的中期盈利亦按年減１０﹒９％，公司直指對香港

零售氣氛極為悲觀，認為前景一片黯淡。

過往十餘年，習慣只要打開大門，即有源源不斷內地豪客登門的一眾零售業者，如今不得不

各自出招救亡：謝瑞麟（００４１７）祭出無薪假；莎莎（００１７８）擬今財年關閉３０店鋪

；周大福計劃下財年至少關店５％；Ｇ２０００撤出旺區轉戰民生區……



＊反斗城經驗或堪借鑑＊



不過，面對阿里旗下中國零售市場（淘寶及天貓）單個財年商品交易總額（ＧＭＶ）即高達

５﹒７３萬億元人民幣；９０、００後年輕人愈來愈青睞興趣優先的體驗式消費；富人削減從房

屋到珠寶的所有支出（上半年全球藝術品拍賣額錄多年來首次下降）等等大趨勢，自由行帶動的

零售業「旺丁又旺財」景況勢已見頂（去年訪港旅客人數、整體零售貨值分別較

２００３年增長３﹒２倍、１﹒８倍），結構性轉型正迫在眉睫，關鋪、裁員恐治標不治本。

此情此刻，２０１７入紙申請破產保護、如今捲土重來的玩具反斗城

（Ｔｏｙｓ Ｒ Ｕｓ）的經驗或可堪借鑑。在其即將開業的新澤西、休斯頓兩間實體店中，旨

在確保顧客在商店裏的任何地方都能獲得互動數字體驗，更大更多的展示和試用、孩童玩樂空間

、每周層出不窮的主題活動，店內並有數十個傳感器跟蹤購物者的節奏等指標，以向品牌作出空

間表現的反饋。

香港資本市場的新經濟股雲集騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）、小米

（０１８１０）、美團（０３６９０）等巨頭，但支撐本地ＧＤＰ之一的零售業卻暮氣沉沉。盡

早擁抱轉型及創造新需求，或方有逆境重生的春天！

