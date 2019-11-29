《陸言堂－陳永陸》貿易問題不需過分憂慮，小米增長快值得憧憬

《陸言堂》由於美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，令中美貿易談判可能出現阻

滯，加上日本上月工業生產按月跌４﹒２％，都影響了港股的氣氛，亦令恆指中午大跌超過

５００點。



不過，有幾點要留意，首先中美的貿易談判應該不會受到香港的問題所影響，尤其是參眾兩

院早在上周已通過有關香港的法案，所以如果有關法案真影響貿易談判，那麼不會在今天才說暫

停。另外，美國其實有消息指，中美可望在感恩節後不久，便會簽署首階段的貿易協議，所以不

應對貿易問題過分憂慮。



還有，今日（２９日）跌幅較大的其實是一眾藥業股，因為受到內地新版醫保中的多款藥品

遭大幅削價所影響，故此藥股急挫是影響恆指下跌的一大因素，如果扣除藥股的跌勢，其實恆指

跌幅不這麼明顯。最後是騰訊（００７００）之股價明顯受壓，這應該受到阿里巴巴

（０９９８８）上市的影響，因為阿里上市後，相信會在短期內成為恆指成分股，所以不少股份

的比重會受到影響，其實騰訊最為明顯，故此不排除有部分資金提早換馬，或沽空騰訊買入阿里

巴巴作套戥，這亦令恆指有一定的壓力，但相信這些活動不會持久。



＊小米進入收成期＊



相較藥業股，新經濟股表現近日其實不錯，不過相較而言，小米（０１８１０）其實較為落

後，其中一個原因是市場覺得小米今年的利潤會出現倒退，但似乎這只是上半年的事情，第三季

業績其實已穩定下來，同時大家似乎忽略了明年小米將會因為５Ｇ而爆發，如果大家買其他新經

濟股是為了憧憬明年的業績因素，那麼小米其實更值得憧憬，更何況小米是少數已有利潤、有

ＰＥ的新經濟股？



事實上，小米早前已宣布，將會在明年推出１０款５Ｇ手機，以集團擁有健康現金流及庫存

水平，這絕對是不困難，而且亦代表小米已為未來５Ｇ發展機遇作好準備。而且智能手機市場出

貨量受壓，但集團智能手機毛利率持續擴張，反映了集團的經營效益，其中第三季度毛利率已達

９﹒０％，同時在中國大陸的智能手機平均售價按年上升４﹒６％，在境外的售價則按月上升

７﹒８％，這都反映出小米的營運正在改善，並進入收成期。



事實上，小米的多品牌策略取得良好效果，是令毛利率及平均售價上升的主要原因，除了立

足中高端市場，亦追求性價比高之產品，現時產品已覆蓋了多個主要的價格區間，滿足了不同層

面客戶的需求。其中，小米在９月份推出了一款未來概念手機小米ＭＩＸ Ａｌｐｈａ，是全球

首款環繞屏手機，屏佔比達到了１８０﹒６％。１１月推出的拍照旗艦小米ＣＣ９ Ｐｒｏ，是

目前市面上第一部量產的一億像素手機，其尊享版更在ＤＸＯＭＡＲＫ的相機整體表現評分獲得

了１２１的高分，在發布時為全球手機中排名第一。這款手機的境外版本，小米Ｎｏｔｅ １０

，也在２０１９年１１月於西班牙首發。



＊境外市場增長快＊



正因為增加不同的產品、形號，小米境外市場增長快速，現時收入佔比已達４８﹒７％，智

能手機出貨量在４０多個國家和地區中位列前五。而且，集團在印度市場繼續保持領先地位，手

機出貨量市場份額連續９個季度排名第一，目前市場份額維持在約２７％。另外，根據

Ｃａｎａｌｙｓ數據，本季度集團於西班牙智能手機出貨量在公開渠道排名第一，並在整個市場

位列第二，市場佔有率達到２２﹒９％，出貨量按年增長６３﹒７％，這都令小米衽西歐市場成

為新的亮點，故此集團在第三季度按智能手機按出貨量計已排名第四名，出貨量按年增長達

９０﹒９％。



在眾多的利好因素下，加上小米十分落後，絕對值得現價吸納，目標價暫定９﹒５元，但一

旦突破，其實會出現一輪大升浪。



除了小米外，綠科（００１９５）其實是另一家值得留意的股份，因為剛成為大股東的古潤

金，正是曾計劃來港上市，集資超過１００億港元的完美中國老闆，早前願意以遠高於市價

（０﹒２０４６元）的價錢，買入綠科，似乎有後著，由於篇幅所限，下周再談。

《獨立股評人 陳永陸》

