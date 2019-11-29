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29/11/2019 10:11

【修例風暴】警方完成理大蒐證行動，料中午前解封校園

　　《經濟通通訊社２９日專訊》警方和消防組成的安全小組，早上再次進入理大校園，並完成
校園內的蒐證行動。警務處助理處長周一鳴表示，今早並無發現任何留守者，將檢獲的危險物品
安全移離之後，預料大約中午前會可將校園交還理大校方管理。
　　警方早上再檢獲２８０枝汽油彈、３８１枝卡式裝石油氣、２８桶化學品及不同類型的攻擊
性武器等。周一鳴指，警方以和平方式去處理事件，強調對暴力及犯罪行為零容忍，會積極跟進
案件。（ｃｌ）（ｚｚ）

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