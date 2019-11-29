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29/11/2019 07:57

【企業盈警】木薯資源（００８４１）料中期轉盈為虧

　　《經濟通通訊社２９日專訊》木薯資源（００８４１）發盈警，料截至９月３０日止中期錄
虧損，而去年同期錄純利約５００萬元。
　　轉虧為盈主因中美貿易摩擦持續，令內地經濟放緩及眾多行業市場蕭條，因此內地客戶對乾
木薯片需求也因應減少。期內乾木薯片銷售收入及平均毛利率均較去年度同期下趺。此外，由於
計入就去年收購投資物業而借入銀行貸款的利息，所以融資成本增加。
　　然而，該集團指整體財務狀況維持穩健，並預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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