【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒８億人幣，買美團建行沽中糧油融創

《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，中美貿易戰可

能再起暗湧，港股今早低開１９０點，報２６７６３，幸已是全日最低位，失守百天線

（２６７７９點）及十天線（２６７８０點）。隨著資金繼續追捧阿里巴巴（０９９８８），略

微帶旺市場氣氛，港股一度重拾升勢最多反彈３７點，高見２６９９１點。不過，市場依然憂慮

特朗普簽署法案後會令中美關係轉差，港股最終全日走低６０點或０﹒２２％，報２６８９３點

，但十天及百天線失而復得。

按額度計算，北水全日淨流入１８﹒８２億元人民幣增逾４％。北水淨買入最多的個股依次

是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多

的依次是中國糧油（００６０６）、融創中國（０１９１８）、阿里健康（００２４１）。

主板成交７６１﹒７８億元增加０﹒６％，其中港股通成交１１３﹒１億元，佔總成交

１４﹒８％。



＊北水追捧新經濟股，美團小米齊上榜＊



美團昨日（２８日）高見１０６﹒９元，連續兩日創新高，收報１０６﹒５元漲２﹒２１％

，北水淨買入近４﹒２億元。小米（０１８１０）第三季業績勝大行中金及花旗的預期，股份成

功映入北水「眼簾」，全日淨買入１﹒９億元。小米收報８﹒８９元升１﹒８３％。

首控集團（０１２６９）上日急挫逾７５％後中途停牌，主要股東公布部分持股遭暫倉，股

份昨日（２８日）復牌，反彈收升３﹒３３％報０﹒４６５元。北水趁低吸納，全淨買入近

１﹒６億元。

另一方面，中國糧油獲中糧集團以每股４﹒２５元私有化，北水趁勢沽售，全日淨沽出近

４﹒２億元。該股收報４﹒０９元飆２９﹒０２％。

雖然阿里健康獲中金升目標價８％，但北水亦趁高回吐，淨沽出５３４５萬元。股價走高

６﹒１７％，報９﹒１２元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評（０３６９０） ４．１８

建設銀行（００９３９） ３．６３

工商銀行（０１３９８） ２．３５

小米集團（０１８１０） １．９０

首控集團（０１２６９） １．５９



淨沽出最多港股：

中國糧油（００６０６） －４．１７

融創中國（０１９１８） －１．０８

阿里健康（００２４１） －０．５３

中興通訊（００７６３） －０．２５

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（ｊｔ）

