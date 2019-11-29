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29/11/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒８億人幣，買美團建行沽中糧油融創

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普簽署《香港人權及民主法案》，中美貿易戰可
能再起暗湧，港股今早低開１９０點，報２６７６３，幸已是全日最低位，失守百天線
（２６７７９點）及十天線（２６７８０點）。隨著資金繼續追捧阿里巴巴（０９９８８），略
微帶旺市場氣氛，港股一度重拾升勢最多反彈３７點，高見２６９９１點。不過，市場依然憂慮
特朗普簽署法案後會令中美關係轉差，港股最終全日走低６０點或０﹒２２％，報２６８９３點
，但十天及百天線失而復得。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒８２億元人民幣增逾４％。北水淨買入最多的個股依次
是美團點評（０３６９０）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多
的依次是中國糧油（００６０６）、融創中國（０１９１８）、阿里健康（００２４１）。
　　主板成交７６１﹒７８億元增加０﹒６％，其中港股通成交１１３﹒１億元，佔總成交
１４﹒８％。

＊北水追捧新經濟股，美團小米齊上榜＊

　　美團昨日（２８日）高見１０６﹒９元，連續兩日創新高，收報１０６﹒５元漲２﹒２１％
，北水淨買入近４﹒２億元。小米（０１８１０）第三季業績勝大行中金及花旗的預期，股份成
功映入北水「眼簾」，全日淨買入１﹒９億元。小米收報８﹒８９元升１﹒８３％。
　　首控集團（０１２６９）上日急挫逾７５％後中途停牌，主要股東公布部分持股遭暫倉，股
份昨日（２８日）復牌，反彈收升３﹒３３％報０﹒４６５元。北水趁低吸納，全淨買入近
１﹒６億元。
　　另一方面，中國糧油獲中糧集團以每股４﹒２５元私有化，北水趁勢沽售，全日淨沽出近
４﹒２億元。該股收報４﹒０９元飆２９﹒０２％。
　　雖然阿里健康獲中金升目標價８％，但北水亦趁高回吐，淨沽出５３４５萬元。股價走高
６﹒１７％，報９﹒１２元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　４．１８　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　３．６３　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．３５　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．９０　
　　首控集團（０１２６９）　　　　　　１．５９　　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　中國糧油（００６０６）　　　　　－４．１７　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．０８　
　　阿里健康（００２４１）　　　　　－０．５３　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．２５　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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